적자로 문 닫은 산골 병원… 마을 주민들이 살려냈다

제천 수산면 주민자치위·이장협
폐업 수산의원에 2000만원 전달
의료협동조합 출범 땐 정부 지원
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충북 제천시 수산면 주민자치위원회와 이장협의회가 28일 제천시청을 방문해 이상천(가운데) 시장에게 수산의원 운영 지원 성금 2000만원을 전달하고 있다.
제천시 제공
제천시 제공
충북의 한 산골 마을 주민들이 하나로 뭉쳐 마을에서 하나뿐인 의원을 폐업 위기에서 살려내 눈길을 끈다.
충북 제천시 수산면 주민자치위원회와 이장협의회는 28일 제천시청을 방문해 수산의원의 안정적인 운영을 위해 각각 1000만원씩 총 2000만원의 성금을 전달했다. 수산면 주민자치위원 25명과 이장단 23명이 모두 모금에 동참했다.
앞서 수산면 지역사회보장협의체는 지난 7일 충북사회복지공동모금회와 수산면 의료복지 안전망 구축을 위한 모금협약을 체결하기도 했다. 이를 통해 기탁된 돈까지 합하면 현재까지 수산의원을 돕기 위해 모인 금액은 4000만원이 넘는 것으로 전해졌다.
수산의원은 수산면의 유일한 의료기관이다. 2014년 9월 갑상선암 진단을 받고 요양차 서울에서 내려온 흉부외과 전문의 문승철 원장이 농촌 지역 의료 현실을 보고 문을 열었지만 적자가 누적되자 지난 5월 문을 닫았다. 직전까지 원장 1명, 간호사 1명, 물리치료사 3명이 근무했다.
하지만 주민들이 병원을 지키기 위해 의료복지사회적협동조합(의사협) 설립을 추진키로 하자 지난 7월 진료가 재개됐다. 병원 운영비를 돕기 위한 모금운동도 이어졌다. 현재 수산면 전체 주민 1972명 가운데 800여명이 조합 가입 동의서를 제출했다. 문 원장과 간호사도 동참했다. 안경태 수산면 이장협의회장은 “농촌은 농기계 사고 등이 자주 발생해 특히 흉부외과 의사가 절실한데 수산의원이 문을 닫으면 차를 타고 1시간 이상 다른 지역으로 가야 한다”며 “의사협이 구성되면 주민들이 출자금을 내게 될 것”이라고 설명했다.
의사협 설립을 위해선 1억원의 출자금이 필요하다. 또 의사협이 출범하면 수산의원은 공공병원으로 인정돼 정부 지원을 받을 수 있다. 수산면 주민들은 다음달 열리는 면 체육대회에서 모금운동도 벌인다. 수산면 슬로시티 힐링축제에선 국밥을 팔아 수익금 일부를 기탁하기로 했다.
이인식 서울시의원, ‘2026 위대한 한국인 100인 대상’ 의정 공로대상 영예
서울시의회 교통위원회 이인식 의원(금천구 제1선거구·더불어민주당)이 ‘2026 위대한 한국인 100인 대상’에서 ‘교통복지 지역발전 의정 공로대상’을 수상했다. 이 의원은 지난 22일 백범김구기념관 컨벤션홀에서 열린 시상식에서 수상의 영예를 안았다. ‘위대한 한국인 100인 대상’은 정치·경제·사회·문화·예술·스포츠 등 각 분야에서 두드러진 활동을 펼치며 국가와 지역사회 발전에 기여한 인물을 선정해 시상하는 행사로, 이 의원은 교통복지와 지역발전 분야의 의정 공로를 인정받았다. 이번 수상은 서울시의회 교통위원으로서의 활동뿐만 아니라, 금천구의회 의장 시절부터 주민 삶과 밀접한 현안을 해결하고 지역 발전을 위해 뚝심 있게 발로 뛰어온 오랜 의정 경험이 깊은 밑거름이 됐다는 점에서 그 의미가 남다르다. 실제로 이 의원은 금천구의회에서 다져온 현장 중심의 감각을 바탕으로, 현재 서울시의회 교통위원회에서 교통복지 확대, 시민 이동권 보장, 지역 교통환경 개선 등 시민 생활과 직결된 핵심 정책들을 꼼꼼히 챙겨나가고 있다. 이 의원은 “이번 수상은 지역 주민들과 늘 현장에서 호흡하며 답을 찾고자 했던 그간의 노력에 대한 따뜻한 격려라 생각한다”며, “금천에서 쌓아
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김택수 수산면 주민자치위원장은 “10여 년 봉사정신으로 의원을 운영하다 폐업을 결정했지만 다시 주민들을 위해 문을 열어 너무 감사하다”며 “수산의원을 위해 다양한 지원 활동을 벌일 예정”이라고 말했다.
세줄 요약
- 수산면 주민들, 유일한 의원 살리기 모금
- 주민자치위·이장협의회, 2000만원 전달
- 의료협동조합 추진, 공공병원 전환 기대
2026-09-29 24면
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