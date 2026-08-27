한반도환경운동연합본부 서울지회, ‘환경 비전공유회 포럼’ 개최

세줄 요약 한반도환경운동연합본부 서울지회가 서울 종로구에서 환경 비전공유회 포럼을 열었다. 시민 200여 명이 참석해 도심 하천·산·한강 보전, 재활용 생활화, 음식물 쓰레기 감축 등 일상 속 환경 실천과 캠페인 확산 방안을 공유했다. 서울지회, 환경 비전공유회 포럼 개최

도심 하천·산·한강 보전 필요성 강조

재활용·음식물 쓰레기 감축 실천 다짐

이미지 확대 지난 26일 서울 종로구 글로벌센터 국제회의장에서 열린 ‘환경 비전공유회 포럼’에서 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 사진: 한반도환경운동연합본부 제공. 닫기 이미지 확대 보기 지난 26일 서울 종로구 글로벌센터 국제회의장에서 열린 ‘환경 비전공유회 포럼’에서 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 사진: 한반도환경운동연합본부 제공.

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사단법인 한반도환경운동연합본부 서울지회는 지난 26일 서울 종로구 글로벌센터 국제회의장에서 ‘환경 비전공유회 포럼’을 개최했다고 27일 밝혔다.이번 포럼은 서울을 더욱 깨끗한 도시로 가꾸고, 시민들이 자주 찾는 도심 하천과 산, 한강을 쾌적하게 보전하기 위해 환경의 중요성을 알리고 일상 속 환경 캠페인 실천을 계몽하기 위해 마련됐다.행사에는 홍길식 서울지회장을 비롯해 전선경 중앙회장, 이정미 서울시의원, 곽윤희 전 구로구의회 의장, 차보권 수석부회장, 김진천·박진우 구의원, 조광일 고문 등을 비롯해 서울 25개 자치구 지회장, 지역 주민 및 회원 등 200여 명이 참석했다.강연자로 나선 오희옥 강사(더 금화에너지 자립마을 대표·협동조합 이사장)는 환경단체의 역할과 활동 사례를 소개했다. 이어 도시 하천 및 산 등 자연보호의 중요성을 설명하고, 향후 단체가 나아가야 할 활동 방향과 캠페인 추진 우수 사례를 공유했다.오세훈 서울시장은 영상 축사를 통해 기후 위기 극복의 필요성과 서울시의 친환경 교통정책 등 환경 분야 시정 중점 과제를 강조했다.홍길식 서울지회장은 “이번 환경포럼을 계기로 시민들에게 재활용 생활화 의식을 확산하고, 음식물 쓰레기 줄이기 등 일상에서 실천 가능한 활동부터 적극 전개해 나갈 것”이라며 “후손들에게 깨끗하고 쾌적한 도시 서울을 물려주기 위해 앞장서겠다”고 말했다.