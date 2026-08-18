■목원대◇교원 전보△교목실장 박경식△교무처장 전영주△학생처장 김민표△대학혁신본부장 강현영△인권센터장 채진△IR(대학기관연구)센터장 겸 국책사업추진단장 황지현△교무부처장(교무) 김창길△신학대학장 겸 미래창의평생교육원장 유장환△문화콘텐츠대학장 권국진△보건안전대학장 한송이△공과대학장 김연준△사회과학대학장 우광명△웹툰애니메이션게임대학장 전범주△사범대학장 이가원◇직원 전보△전산정보센터장 박성호△총무부처장 김선이△교무부처장(학사지원) 윤여긍△기획예산부처장 김재익△교무과장 이상수△경리과장 동인범△장학지원과장 이향미△예산과장 유용길△총무과장 겸 보안인프라팀장 김현철△자산관리과장 김대진△스톡스대학 교학과장 겸 교양지원과장 김재순△대학혁신기획팀장 겸 대학혁신지원사업추진단 팀장 양선경
박승기 기자
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