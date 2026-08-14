LG, 스켈레톤·아이스하키 유망주 키운다

인재 발굴·국가대표 후원도 연장

2026-08-14 23면

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LG그룹이 동계 스포츠 저변 확대를 위해 스켈레톤과 아이스하키 유망주 육성 프로그램을 새로 운영하고 국가대표팀 후원도 2030년까지 이어 간다.LG는 대한봅슬레이스켈레톤경기연맹과 함께 스켈레톤 인재 발굴 프로그램 ‘LG 퓨처 슬라이드’를 신설한다고 13일 밝혔다. 중·고교와 대학을 순회하며 운동 능력을 평가하는 ‘드래프트 컴바인’을 비롯해 스켈레톤 강습회와 스타트 대회 등을 운영해 종목 입문부터 국가대표 선발까지 이어지는 체계적인 육성 시스템을 구축할 계획이다.아이스하키 분야에서는 대한아이스하키협회와 손잡고 ‘LG 하키 드림즈’를 운영한다. 골리(골키퍼) 전문 육성 캠프, 해외 리그 진출을 지원하는 장학금, 2028년 동계청소년올림픽 국가대표 선발을 위한 트라이아웃 캠프 등을 마련해 유망주 성장을 지원한다. 이달에는 북미아이스하키리그(NHL) 출신 지도자를 초청해 국내 중등부 골리 선수들을 대상으로 특별 훈련도 진행했다.두 종목의 국가대표팀 후원 계약도 2030년까지 연장했다. 2015년부터 스켈레톤 대표팀을 후원한 결과 등록 선수는 2014년보다 두 배 이상 증가했다. 스켈레톤 대표팀은 올림픽과 세계선수권 등 국제대회에서 ﻿130여개의 메달을 획득했다. 아이스하키는 2016년 여자 대표팀 후원을 시작해 ﻿남녀 및 청소년 국가대표팀까지 지원을 확대했다.