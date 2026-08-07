박윤영 KT 대표, 클라우드 데이터센터 현장점검

이미지 확대 KT 박윤영(오른쪽) 대표가 6일 서울 양천구 kt cloud 목동2 데이터센터에서 ﻿담당 직원과 의견을 나누고 있다. KT 제공 닫기 이미지 확대 보기 KT 박윤영(오른쪽) 대표가 6일 서울 양천구 kt cloud 목동2 데이터센터에서 ﻿담당 직원과 의견을 나누고 있다. KT 제공

2026-08-07 23면

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박윤영 KT 대표가 6일 서울 양천구 KT 클라우드 목동2 데이터센터를 방문해 인공지능 데이터센터(AIDC)와 클라우드 인프라 운영, 차세대 기술 개발 현황을 점검했다. KT가 ‘AI 전환(AX) 플랫폼 기업’으로 도약하기 위한 핵심 인프라인 AIDC 사업 추진 현황과 그룹의 데이터센터 운영 역량을 살펴보는 자리였다.박 대표는 이날 통합관제센터와 주요 시설을 둘러본 뒤 데이터센터 내 ‘AI 이노베이션 센터’를 방문해 차세대 AI 데이터센터 기술의 개발·실증 현황을 확인했다. AI 이노베이션 센터에서는 국내 최초로 상용화한 다이렉트 투 칩(D2C) 액체냉각 기술 등 전력 효율과 운영 안정성을 높이기 위한 다양한 솔루션을 검증하고 있다.박 대표는 데이터센터 간 상호연결(DCI) 운영 현황을 확인하며 AI 서비스 확대로 급증하는 데이터센터 간 트래픽을 안정적으로 처리하고, 고객이 체감하는 AI 서비스 품질과 안정성을 높이는 데 힘써 달라고 당부했다. ﻿