마약 16㎏ 반입 막은 안산 단원서 수사팀 1500만원 포상

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마약 16㎏ 반입 막은 안산 단원서 수사팀 1500만원 포상

박다운 기자
입력 2026-08-05 00:49
수정 2026-08-05 01:13
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경찰청, 14건 1억 1700만원 지급

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문현지 경사. 경찰청 제공
문현지 경사.
경찰청 제공


국내에 마약을 몰래 반입하려던 국제 마약조직을 끈질기게 추적해 128억원어치 필로폰 유통을 막은 경찰 수사팀이 1500만원의 특별성과 포상을 받는다.

경찰청은 4일 제7차 특별성과 포상금 심의위원회를 열고 우수성과 14건에 총 1억 1700만원의 포상금을 지급한다고 밝혔다. 대표 사례로 선정된 안산 단원경찰서 형사2과 마약범죄수사팀 문현지 경사 등 3명은 포상금 1500만원을 받는다.

단원서 마약수사팀은 폐쇄회로(CC)TV를 분석해 피의자들의 동선을 추적, 마약 운반책을 3일간 잠복 끝에 체포하는 등 외국인 조직원 10명을 검거했다. 이어 필로폰 16㎏(시가 128억원 상당)을 압수하고 해외 공범 4명을 인터폴 적색수배 조치했다.

캄보디아를 거점으로 292억원대 역베팅 투자사기를 벌인 조직을 일망타진한 제주경찰청 강력범죄수사대 등도 포상 대상에 이름을 올렸다.

박다운 기자
2026-08-05 23면
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