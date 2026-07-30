달 기지 만드는 NASA “韓 통신·로봇 기술 꼭 필요해”

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달 기지 만드는 NASA “韓 통신·로봇 기술 꼭 필요해”

민나리 기자
민나리 기자
입력 2026-07-30 00:31
수정 2026-07-30 01:16
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‘우주인 체류 거점’ 문 베이스 사업
한미 3개월 내 협력 방안 구체화

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카를로스 가르시아 갈란 미국 항공우주국(NASA) 달 기지 건설 총책임자가 29일 서울 강남구 한국과학기술회관에서 열린 기자간담회에서 인사말을 하고 있다. 연합뉴스
카를로스 가르시아 갈란 미국 항공우주국(NASA) 달 기지 건설 총책임자가 29일 서울 강남구 한국과학기술회관에서 열린 기자간담회에서 인사말을 하고 있다.
연합뉴스


미국 항공우주국(NASA)이 2032년 우주인의 상시 체류를 목표로 추진하는 달 기지 건설에 한국의 통신·위성, 로봇·모빌리티 기술을 활용하겠다는 뜻을 밝혔다. 착륙선과 과학 시료 채취, 원자력 발전도 협력 후보로 거론됐다. 양국은 앞으로 2~3개월 안에 한국이 맡을 분야를 구체적으로 정할 계획이다.

카를로스 가르시아 갈란 NASA ‘문 베이스’(Moon Base) 프로그램 총괄책임자는 29일 서울 강남구 한국과학기술회관에서 열린 기자간담회에서 “한국은 달 기지 건설에 필요한 기술과 이를 뒷받침할 산업 역량을 갖췄다”며 “함께 이 사업을 추진할 주요 국가 가운데 하나”라고 말했다. 문 베이스는 달 남극에 사람이 장기간 머물 수 있는 거점을 만드는 사업이다. NASA는 2029년까지 무인 로버와 탐사 장비를 보내 자원과 지형을 조사하고, 2029~2032년 거주·전력·통신 시설을 갖춘 뒤 2032년 이후 준영구 기지로 확대할 계획이다. 장기적으로는 수송·거주 시설과 전력·통신망, 과학 연구시설, 산소·연료 생산 설비가 수㎢에 걸쳐 들어선 ‘작은 도시’를 구상하고 있다.

초기 단계에서는 달 남극에 안정적으로 접근해 장비를 설치하고 운용하는 로봇 임무가 중심이 될 전망이다. 누주드 메랜시 NASA 전략담당 부국장은 “한국은 통신·위성 분야에서 성과를 냈고 로봇과 모빌리티 산업도 경쟁력이 있다”고 평가했다. 양측은 달 궤도선 ‘다누리’에서 쌓은 협력 경험을 바탕으로 달 표면 이동수단과 통신 시스템, 시료 채취·보관 장치, 착륙선 분야에서 협력하는 방안을 검토하고 있다.

달 기지의 전력원으로는 소형 열원 장치부터 대형 원자로까지 여러 원자력 기술이 논의되고 있다. NASA는 원자력을 장기간 안정적으로 전력을 공급할 수 있는 수단으로 보고 국제협력 가능성도 열어뒀다. 다만 특정 국내 기업이나 연구기관의 참여는 아직 정해지지 않았다.

NASA는 우선 우주항공청과 정부 간 협력 틀을 마련한 뒤 산업계와 대학, 연구기관의 참여 범위를 넓힐 방침이다. 대학과 중소기업이 10~20㎏급 소형 탑재체를 개발해 달 표면에서 기술을 시험하는 방안도 추진한다.
민나리 기자
세줄 요약
  • NASA, 달 기지 협력국으로 한국 지목
  • 통신·위성, 로봇·모빌리티 기술 주목
  • 착륙선·시료채취·원자력도 협력 검토
2026-07-30 23면
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