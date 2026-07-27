트럼프, 백악관 만찬서 언론 원색 비난

“CNN기자, 가짜뉴스로 수상”

“망해가는 뉴욕타임스” 막말

이미지 확대 24일(현지시간) 미국 워싱턴DC 월도프 아스토리아 호텔에서 열린 백악관 출입기자단 연례 만찬 중 도널드 트럼프 대통령이 ‘트럼프 2028’ 문구가 새겨진 붉은색 모자를 던지고 있다.

워싱턴DC 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 24일(현지시간) 미국 워싱턴DC 월도프 아스토리아 호텔에서 열린 백악관 출입기자단 연례 만찬 중 도널드 트럼프 대통령이 ‘트럼프 2028’ 문구가 새겨진 붉은색 모자를 던지고 있다.

워싱턴DC 로이터 연합뉴스

세줄 요약 트럼프 대통령이 백악관 출입기자협회 연례 만찬 연설에서 CNN 기자와 뉴욕타임스를 겨냥해 가짜뉴스와 망해가는 언론이라고 비난했다. 척 슈머와 지미 키멀도 외모를 조롱했고, 트럼프 2028 모자를 쓰며 네 번째 대선 출마 가능성까지 언급했다. 백악관 만찬서 언론 향한 원색적 비난

CNN 기자·뉴욕타임스 겨냥한 가짜뉴스 공세

트럼프 2028 모자와 재출마 언급

2026-07-27 23면

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도널드 트럼프 미국 대통령이 24일(현지시간) 백악관출입기자협회(WHCA) 연례 만찬에서 언론을 향해 원색적 비난을 쏟아냈다.이 연례 만찬은 현직 대통령이 참석해 언론과 정치권을 상대로 재치있는 농담을 주고받는 것으로 유명하다. 트럼프 대통령은 지난 4월 25일 임기 중 처음으로 만찬에 참석했다가 당시 무장 괴한의 총격 기습으로 행사가 중단된 바 있다.행사의 하이라이트인 연설에 나선 트럼프 대통령은 “내가 여러분을 다 좋아하는 건 아니지만 대부분을 존중한다”며 초반에는 참석 언론인들에게 비교적 우호적인 모습을 보였다. 하지만 이내 본색을 드러냈다.트럼프 대통령은 CNN 백악관 출입기자인 케이틀린 콜린스를 거명하며 “가짜뉴스로 상을 받았다”고 비난했고, 뉴욕타임스에 대해서는 ‘망해가는 뉴욕타임스’라고 불렀다. 또 척 슈머 상원 원내대표 민주당 인사와 토크쇼 진행자 지미 키멀 등 평소 불편한 관계를 이어온 인물들을 거론하며 외모를 비하하는 등 조롱이나 다름없는 표현을 동원하기도 했다.트럼프 대통령은 연설 도중 ‘트럼프 2028’이라는 큰 글씨가 새겨진 붉은 모자를 꺼내쓰며 “나는 (대선을) 세 번 이겼다. 특종이 될 수도 있는데 미국 대통령에 네 번째로 출마할 생각”이라고도 말했다.연설은 예정된 40분을 넘겨 1시간가량 진행됐다. 독설과 조롱이 거듭되며 현장 반응은 갈수록 차가워졌다.