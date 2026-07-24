中 석사자상 돌려보낸 ‘간송 정신’

간송미술관 지켜 온 청나라 유물

1930년대 日 오사카 경매서 구입

전인건 관장 “문화존중 유지 따라”

이미지 확대 23일 서울 성북구 간송미술관에서 열린 석사자상 중국 기증식에 참석한 내빈들이 석사자상과 함께 기념촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 김영배 더불어민주당 의원, 강인 서령인사 부이사장, 이재정 국회 문화체육관광﻿위원장, 전인건 간송미술﻿관장, 다이빙 주한중국대사, 라오취안 중국 국가문물국장, 유홍준 국립중앙박물﻿관장, 김진표 전 국회의장, 박정 한중의원연맹상임부회장, 원다옌 중국 국가문물국 교류협력사장.

도준석 전문기자 닫기 이미지 확대 보기 23일 서울 성북구 간송미술관에서 열린 석사자상 중국 기증식에 참석한 내빈들이 석사자상과 함께 기념촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 김영배 더불어민주당 의원, 강인 서령인사 부이사장, 이재정 국회 문화체육관광﻿위원장, 전인건 간송미술﻿관장, 다이빙 주한중국대사, 라오취안 중국 국가문물국장, 유홍준 국립중앙박물﻿관장, 김진표 전 국회의장, 박정 한중의원연맹상임부회장, 원다옌 중국 국가문물국 교류협력사장.

도준석 전문기자

세줄 요약 간송미술관이 90년 가까이 지켜온 청나라 석사자상 한 쌍을 중국에 기증했다. 전인건 관장은 문화보국이 문화존중으로 확장됐다고 했고, 한중 양국은 문화유산 협력의 새 이정표를 기대했다. 간송미술관, 청나라 석사자상 한 쌍 중국 기증

문화보국 정신, 문화존중으로 확장 평가

가을 항저우 서호 특별전 개최 예정

2026-07-24 23면

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“간송의 ‘문화보국’ 정신이 타국의 문화유산을 제자리로 돌려주는 ‘문화존중’으로 확대됐다는 데 큰 의미가 있습니다.”23일 서울 성북구 간송미술관에서는 미술관이 소장해 온 청나라 시대 석사자상 한 쌍을 중국으로 돌려보내는 기증식이 열렸다. 이 자리에서 간송 전형필(1906~1962) 선생의 장손인 전인건 간송미술관장은 한국과 중국이 서로의 문화를 존중하고 교류하는 디딤돌이 되길 바란다는 바람을 내비쳤다.앞서 지난 1월 한중 정상회담 당시 베이징 인민대회당에서 간송미술관과 국립중앙박물관, 중국 국가문물국은 석사자상 기증 협약을 맺은 바 있다.이날 기증식에는 김진표 전 국회의장, 이재정 국회 문화체육관광위원회 위원장, 유홍준 국립중앙박물관장 등 한국 측 주요 인사와 라오취안 중국 국가문물국장, 다이빙 주한중국대사 등 중국 측 대표단을 포함해 50여명이 참석했다.라오취안 국장은 “한국과 중국은 모두 문화유산 유출의 아픔을 경험했다”며 “이런 공통된 경험이 있기에 유출 문화유산이 지닌 문화적 의미와 귀환의 바람을 누구보다 깊이 이해할 수 있다”고 말했다. 이어 “간송 선생이 지녔던 ‘문화유산은 본연의 자리에 있을 때 가장 빛난다’는 숭고한 진심이 오늘날 우리에게 깊은 감동을 준다”며 “이런 연대는 새로운 문화유산 협력에 아름다운 이정표가 될 것”이라고 덧붙였다.석사자상은 간송이 1930년대 일본 오사카 경매에서 구입한 뒤 90년 가까이 간송미술관 보화각 앞을 지켜 온 유물이다.중국 국가문물국 전문가들은 석사자상에 대해 “역사적, 예술적, 과학적 가치를 모두 갖춘 우수한 작품”이라며 “석상의 재질은 베이징 또는 화북 지방의 대리석을 사용했고 제작 기술이나 장식 표현이 정교하고 예술성이 뛰어나 청나라 황족 저택인 왕부(王府)의 문 앞을 지킨 택문 석사자상으로 추정된다”고 평가했다.중국에서 석사자상은 전통적으로 액운을 막고 재부를 가져오는 상징물로 여겨진다. 간송미술관은 이번 기증이 상징하는 한중 문화예술 교류를 실천하기 위해 가을쯤 중국 항저우 서호에서 특별 전시를 개최할 예정이다.