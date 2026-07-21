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노리개 만들며 한국 문화 알린 김혜경 여사

김진아 기자
김진아 기자
입력 2026-07-21 00:55
수정 2026-07-21 00:55
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외국인 청년들과 전통공예 체험

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김혜경(왼쪽 세 번째) 여사가 20일 서울 종로구 부암동 무계원 사랑채에서 외국인 청년들과 함께 한국 전통공예인 노리개를 만드는 체험을 하고 있다. 뉴스1
김혜경(왼쪽 세 번째) 여사가 20일 서울 종로구 부암동 무계원 사랑채에서 외국인 청년들과 함께 한국 전통공예인 노리개를 만드는 체험을 하고 있다.
뉴스1


김혜경 여사가 20일 서울 종로구 부암동 무계원 사랑채에서 코리아넷 명예 기자 및 해외 인플루언서 청년들과 함께 전통공예 노리개 제작 체험을 하면서 한국 전통문화를 알렸다.

노란색 치마와 저고리와 함께 은색 노리개를 착용한 김 여사는 이날 한복 차림의 외국인 청년들에게 한 명 한 명 이름을 물으며 “한복이 너무 다 잘 어울리신다”고 인사말을 했다. 김 여사는 외국인 청년들에게 직접 소재를 골라 주는 등 화기애애한 분위기를 보였다. 김 여사는 “순방 갈 때 차고 가야 할 것 같다”며 직접 만든 노리개를 챙기기도 했다.

김 여사는 “최근 외국인 관광객들의 한국 전통공예 체험 수요가 크게 늘고 있는 만큼 청년과 외국인을 비롯해 더 많은 사람들이 우리 공예를 직접 경험할 수 있기를 바란다”고 소감을 말했다. 이어 “한국 전통공예를 지켜 오신 분들의 노력이 더 많이 알려지고 사랑받을 수 있도록 지속적인 관심과 응원을 보내겠다”고 덧붙였다.

앞서 정부는 지난달 30일 제2차 공예문화산업 진흥 기본계획(2026~2030)을 발표하고, 전통공예가 일상 속 문화로 자리잡고 세계 시장으로 확산될 수 있도록 창작부터 유통, 해외 진출까지 전 주기에 걸친 지원을 추진하고 있다.

김진아 기자
2026-07-21 23면
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