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김종훈 한미글로벌 회장 ‘인구의 날’ 국민훈장 모란장

허백윤 기자
허백윤 기자
입력 2026-07-12 23:42
수정 2026-07-12 23:42
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김종훈 한미글로벌 회장
김종훈 한미글로벌 회장


김종훈 한미글로벌 회장이 저출생 극복과 일·가정 양립 문화 확산에 기여한 공로를 인정받아 지난 10일 제15회 인구의 날 기념식에서 정부로부터 국민훈장 모란장을 수훈했다.

김 회장은 출산 장려 제도를 운용하고 인구 위기 대응 모델을 제시했으며 이를 사회 전반으로 확산시킨 공로를 인정받았다. 2022년 국내 최초의 민간 인구 전문 싱크탱크인 ‘한반도미래인구연구원’을 설립하고 초대 회장을 맡아 인구 문제 연구와 정책 제안, 해외 석학 초청 세미나 및 인구포럼 등을 추진했다. 김 회장은 “모란장을 받게 된 것을 매우 영광스럽게 생각한다”며 “인구문제는 ﻿민간에서도 ﻿적극적으로 해결을 위해 노력해야 하는 만큼 앞으로도 기업의 사회적 책임을 실천하고 미래 세대가 희망을 가질 수 있는 나라를 만들기 위해 할 수 있는 노력을 다하겠다”고 밝혔다.

허백윤 기자
2026-07-13 23면
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