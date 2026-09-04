한화에어로, 크로아티아에 ‘천무’ 수출 임박… 6800억원 규모

폴란드·에스토니아·노르웨이 이은 4번째 유럽 수출국

이미지 확대 다연장로켓 ‘천무’ 사격 모습. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 다연장로켓 ‘천무’ 사격 모습. 연합뉴스

세줄 요약 한화에어로스페이스가 크로아티아와 다연장 로켓 천무 수출 계약을 조만간 체결할 전망이다. 4억3520만유로, 약 6800억원 규모로 2028년부터 2년에 걸쳐 18문과 유도미사일을 공급한다. 성사되면 크로아티아는 천무를 도입하는 네 번째 유럽국이 된다. 한화에어로, 크로아티아와 천무 수출 계약 임박

6800억원 규모, 2028년부터 2년간 공급 예정

크로아티아, 노후 로켓 전력 현대화 추진

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한화에어로스페이스(한화에어로)가 크로아티아에 다연장 로켓 ‘K-239 천무’ 수출을 앞두고 있다.4일 업계에 따르면, 한화에어로는 조만간 크로아티아와 수출 계약 체결 후 천무 18문과 유도미사일 등 통합체계를 2028년부터 2년에 걸쳐 공급한다. 계약 규모는 4억3520만유로(약 6800억원)로 알려졌다.계약 성사 시 크로아티아는 천무를 수입하는 네 번째 유럽국이 된다. 한화에어로는 현재 폴란드, 에스토니아, 노르웨이 등 나토 회원국에 천무를 수출하고 있다. 앞서 한화에어로는 지난 2월 실적 콘퍼런스콜에서 “(천무 수출 지역에는) 동유럽과 북유럽을 비롯해 중동, 아시아·태평양 지역이 포함될 수 있을 것”이라며 ”향후 북미도 (수출이) 가능하다고 생각한다“고 말했다.천무는 한반도 유사시 북한의 방사포와 장사정포 위협에 대응해 우리 군이 사용해 온 핵심 화력장비다. 최대 사거리 80㎞에서 고폭 유도탄과 분산 유도탄 발사가 가능하다. 축구장 3배 크기 면적도 초토화할 수 있어 ‘강철비’라는 별명도 갖고 있다. 발사대는 최고 시속 80㎞로 이동 가능하며, 적의 화생방 공격과 소총 사격에 대응할 수 있는 방호 능력도 갖췄다.크로아티아의 이번 천무 도입은 노후화된 다연장로켓 전력 현대화 전략으로 풀이된다. 크로아티아군은 그동안 사거리 약 20㎞의 구소련제 122㎜급 다연장로켓인 M92 벌컨과 BM-21 그라드 등을 운용해 왔다.크로아티아는 국방비를 2025년 GDP의 2.01%(약 18억 유로)에서 2032년 5%까지 늘린다는 방침이다. 올해에는 2008년 폐지했던 징병제를 18년 만인 올해 부활시키기도 했다.