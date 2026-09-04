[서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選

세줄 요약
- 삼성전자·SK하이닉스 검색상위 동반 강세
- 스카이랩스 135% 급등, 원익홀딩스 상한가
- 반도체·배터리·에너지주 전반 매수세 집중
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4일 오후 3시 35분 기준 네이버 금융 검색상위 종목에서는 반도체와 대형 기술주를 중심으로 투자자 관심이 집중됐다. 검색비율 1위는 삼성전자(005930), 2위는 SK하이닉스(000660)가 차지했고, 급등주로는 스카이랩스(386380)와 원익홀딩스(030530), 로보티즈(108490) 등이 두드러졌다.
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검색비율 17.09%로 1위에 오른 삼성전자는 전일 대비 5500원(2.20%) 오른 25만5500원에 거래를 마쳤다. 장중 25만9000원까지 오르며 강세를 보였고 거래량은 1403만754주를 기록했다. 검색비율 16.94%의 SK하이닉스는 5만1000원(3.20%) 상승한 164만7000원에 마감했으며, 장중 168만3000원까지 오르며 반도체 대형주 강세를 이끌었다.
개별 종목 가운데서는 스카이랩스의 움직임이 가장 강했다. 스카이랩스는 1만3500원(135.00%) 급등한 2만3500원에 거래를 마쳤고, 거래량은 8609만3986주에 달했다. 원익홀딩스도 5180원(29.91%) 오른 2만2500원으로 상한가를 기록했다. 로보티즈는 5만6000원(22.54%) 상승한 30만4500원, 두산퓨얼셀(336260)은 4850원(12.44%) 오른 4만3850원, 한미반도체(042700)는 1만9500원(9.26%) 뛴 23만원으로 마감했다.
시가총액 상위 대형주 전반도 대체로 견조했다. 삼성전기(009150)는 5만3000원(3.93%) 오른 140만1000원, 삼성전자우(005935)는 7500원(4.07%) 상승한 19만1600원, SK스퀘어(402340)는 6만원(6.12%) 오른 104만1000원에 마감했다. NAVER(035420)는 6000원(2.89%) 오른 21만3500원, 삼성SDI(006400)는 9000원(1.67%) 상승한 54만8000원, 알테오젠(196170)은 5500원(1.94%) 오른 28만8500원을 기록했다.
업종별로는 반도체 장비와 에너지, 배터리 관련 종목의 오름세도 눈에 띄었다. 주성엔지니어링(036930)은 1만300원(6.13%) 오른 17만8300원, SK이노베이션(096770)은 7500원(5.73%) 상승한 13만8300원에 거래를 마쳤다. LG전자(066570)는 1800원(0.90%) 오른 20만1500원, 한화오션(042660)은 300원(0.35%) 상승한 8만6800원으로 장을 마감했다.
반면 일부 종목은 혼조세를 보였다. 현대차(005380)와 두산에너빌리티(034020)는 나란히 보합으로 각각 38만3500원, 7만9200원에 마감했고, 삼성중공업(010140)은 250원(1.15%) 내린 2만1400원으로 약세를 나타냈다. 이날 검색상위 종목군은 반도체 대형주와 급등 테마주로 매수세가 집중되는 흐름을 보였다.
[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
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