“찬란한 ‘다음 장면’ 보여준 청년 작가들… 새로운 성장 기대”

호반문화재단 ‘2026 H-EAA’ 시상

이미지 확대 호반문화재단 전국청년작가 미술공모전(H-EAA) 시상식이 9일 경기 과천시 호반아트리움에서 열린 가운데 김상열 서울신문 회장(호반장학재단 이사장), 우현희 호반문화재단 이사장 등이 수상 작가들을 축하하며 기념 사진을 찍고 있다. 앞줄 왼쪽부터 김민성 호반그룹 부사장, 주연화 홍익대 교수, 김 회장, 김준서 작가, 우 이사장, 황지윤 작가, 김선규 호반그룹 회장, 김윤혜 호반프라퍼티 경영총괄사장, 김민형 호반그룹 커뮤니케이션실 상무. 뒷줄 왼쪽부터 김동진 호반문화재단 이사, 황인 미술평론가, 김규형 호반문화재단 이사, 송희영 호반문화재단 이사, 김성수 작가, 전주희 작가, 전소영 작가, 강재원 작가, 서준 작가, 이상길 호반문화재단 이사, 장성환 호반문화재단 감사.

이지훈 기자 닫기 이미지 확대 보기 호반문화재단 전국청년작가 미술공모전(H-EAA) 시상식이 9일 경기 과천시 호반아트리움에서 열린 가운데 김상열 서울신문 회장(호반장학재단 이사장), 우현희 호반문화재단 이사장 등이 수상 작가들을 축하하며 기념 사진을 찍고 있다. 앞줄 왼쪽부터 김민성 호반그룹 부사장, 주연화 홍익대 교수, 김 회장, 김준서 작가, 우 이사장, 황지윤 작가, 김선규 호반그룹 회장, 김윤혜 호반프라퍼티 경영총괄사장, 김민형 호반그룹 커뮤니케이션실 상무. 뒷줄 왼쪽부터 김동진 호반문화재단 이사, 황인 미술평론가, 김규형 호반문화재단 이사, 송희영 호반문화재단 이사, 김성수 작가, 전주희 작가, 전소영 작가, 강재원 작가, 서준 작가, 이상길 호반문화재단 이사, 장성환 호반문화재단 감사.

이지훈 기자

세줄 요약 호반문화재단 전국청년작가 미술공모전에서 황지윤 작가가 대상을 받았다. 10주년을 맞아 총상금은 6000만원으로 확대됐고, 우수상은 김준서 작가가 차지했다. 선정작가 5명도 이름을 올렸으며, 전시 ‘더 넥스트 신’은 다음달 9일까지 호반아트리움에서 열린다. 호반문화재단 청년작가 공모전 10주년 시상식 개최

대상 황지윤, 우수상 김준서 등 7인 선정

전시 ‘더 넥스트 신’ 다음달 9일까지 진행

2026-07-10 23면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

“젊은 예술가들이 지치지 않고 자신만의 길을 걸어갈 수 있도록 든든한 동반자로 함께하겠습니다.”(우현희 호반문화재단 이사장)청년 작가들의 버팀목으로 자리매김한 호반문화재단 전국청년작가 미술공모전(H-EAA) 시상식이 9일 경기 과천시 호반아트리움에서 열렸다. 이날 시상식에는 우현희 호반문화재단 이사장을 비롯해 김상열 서울신문 회장(호반장학재단 이사장), 김선규 호반그룹 회장, 조억헌 서울신문 부회장, 김성수 서울신문 사장, 심사위원인 주연화 홍익대 교수, 수상 작가 7인 등 70여명이 참석했다.H-EAA는 잠재력 있는 청년 작가(28~45세)를 발굴해 전시·홍보·전문가 컨설팅 등을 제공하는 재단의 대표 지원 사업이다. 2017년부터 올해까지 모두 76명의 청년 작가를 선정해 창작 활동을 지원해왔다. 특히 올해 10주년을 맞아 기존 5000만원이던 총상금을 6000만원으로 확대했다. 국내 청년 작가 대상 미술공모전 가운데 최고 수준의 상금 규모다.지난 2월 온라인 접수를 시작으로 포트폴리오, 작품 실물 심사를 거쳐 최종 7인의 작가를 선정했다. 이 중 영예의 대상은 황지윤(43) 작가에게 돌아갔다. 황 작가는 자연의 생성과 소멸, 순환의 질서를 탐구하며 꽃과 숲, 낙화의 이미지를 통해 생명의 흐름과 인간 내면의 감정을 상징적인 풍경으로 표현해 호평을 받았다.황 작가는 “작업을 하면서 힘들 때도 있고 괴로울 때도 있지만, 가족 덕분에 흔들리지 않고 작업을 이어갈 수 있었다”며 “이렇게 좋은 기회를 준 재단에 감사하고 다음 작업이 기대가 되는 작가가 되겠다”고 소감을 밝혔다. 황 작가에게는 3000만원의 상금이 수여됐다.우수상은 김준서(44) 작가가 차지했다. 김 작가는 데이터와 시스템, 재개발 현장 등 동시대 도시의 경계를 탐구하며 미디어와 조각을 넘나드는 작업으로 현실과 가상, 개인과 사회가 교차하는 새로운 감각을 제시했다. 강재원, 김성수, 서준, 전소영, 전주희 작가는 선정작가상을 받았다. 이들에게는 각각 200만원의 상금이 주어졌다.우 이사장은 “일곱 명의 작가가 각자의 방식으로 그려낸 오늘의 풍경은 우리가 곧 마주하게 될 찬란한 ‘다음 장면’을 먼저 보여주는 듯하다”면서 “앞으로도 청년 예술가들이 마음껏 창작하고 성장할 수 있도록 든든한 버팀목이 되겠다”고 말했다.올해 선정 작가들의 전시 ‘더 넥스트 신’은 다음달 9일까지 호반아트리움에서 열린다. ‘다음 장면’을 주제로 동양화와 서양화, 사진, 조각 등 다양한 표현 기법을 통해 선정 작가 7인의 독창적인 예술 세계와 동시대 미술의 새로운 가능성을 만날 수 있다.한편 호반문화재단은 국내 중견·원로 작가를 지원하는 ‘호반미술상’, 창작공간 지원사업 ‘H아트랩’, 문화소외계층을 위한 ‘예술공작소’ 등 국내 문화예술 저변 확대를 위한 다양한 지원 사업을 추진하고 있다.