SM그룹 대한해운 대표에 민상기 전 건국대 총장

지속 가능 성장·ESG 경영 기대

이미지 확대 민상기 전 건국대 총장 닫기 이미지 확대 보기 민상기 전 건국대 총장

2026-07-08 23면

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SM그룹의 해운부문 계열사 대한해운은 신임 대표이사로 민상기(71) 전 건국대 총장이 취임했다고 7일 밝혔다.민 대표는 독일 슈투트가르트 호엔하임대학교에서 식품공학 학사와 석·박사 학위를 받은 뒤 1995년 건국대 교수로 임용됐고, 제20대 건국대 총장을 지냈다. 총장 재직 시절 산학협력 강화를 위한 학부 교육 혁신, 산업 연계 활성화 선도대학 사업 유치 등의 인재 양성 시스템을 구축했다.대한해운은 전날 서울 마포구 상장회사회관에서 임시 주주총회와 이사회를 열고 민 전 총장의 신임 대표이사 선임안을 의결했다. 대한해운 측은 조직 운영과 인재 양성 전문가인 민 대표의 리더십이 국적 선사로서의 기업 가치를 높이고 지속 가능한 성장, ESG(환경·사회·지배구조) 경영 확립에 크게 기여할 것으로 기대했다.