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신동빈 롯데회장, 송도 바이오로직스 현장 경영

김현이 기자
김현이 기자
입력 2026-07-06 00:25
수정 2026-07-06 00:25
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신동빈(왼쪽 첫번째) 롯데 회장이 3일 인천 연수구에 위치한 롯데바이오로직스 송도 캠퍼스 1공장을 찾아 현장경영을 펼쳤다. 롯데 제공
신동빈(왼쪽 첫번째) 롯데 회장이 3일 인천 연수구에 위치한 롯데바이오로직스 송도 캠퍼스 1공장을 찾아 현장경영을 펼쳤다.
롯데 제공


롯데는 신동빈 회장이 지난 3일 그룹 미래 먹거리인 바이오 사업의 핵심 시설인 인천 연수구 롯데바이오로직스 송도 캠퍼스 1공장을 찾아 주요 시설을 점검하고 임직원을 격려했다고 5일 밝혔다. 이날 신 회장은 “바이오는 그룹의 새로운 도약을 이끌 핵심 산업군”이라며 “준공 이후 예정된 일정들이 차질 없이 진행될 수 있도록 최선을 다해달라”고 당부했다. 롯데바이오 1공장은 계획보다 6개월 이른 지난달 사용 승인을 획득했다. 하반기 중 시운전 가동과 생산 시스템 검증 절차에 들어가며, 연내 GMP(의약품 생산을 위한 설비·품질 시스템 구축 완료 단계) 인증을 완료할 계획이다.

이날 신 회장의 방문에는 박제임스, 신유열 롯데바이오로직스 각자대표와 오일근 롯데건설 대표이사 등이 함께했다.

김현이 기자
2026-07-06 23면
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