최태원 “AI 시대 인재상 달라져… 협력·활용 고민해야”

올해 신설된 ‘KFAS 신진학자상’

김진환·양재석·최석영 교수 수상

이미지 확대 최태원(가운데) SK그룹 회장 겸 한국고등교육재단 이사장이 지난 22일 서울 강남구 한국고등교육재단 빌딩에서 열린 신진학자상·해외유학장학증서 수여식에서 수상자들과 기념촬영을 하고 있다.

SK수펙스추구협의회 제공 닫기 이미지 확대 보기 최태원(가운데) SK그룹 회장 겸 한국고등교육재단 이사장이 지난 22일 서울 강남구 한국고등교육재단 빌딩에서 열린 신진학자상·해외유학장학증서 수여식에서 수상자들과 기념촬영을 하고 있다.

SK수펙스추구협의회 제공

2026-06-24 23면

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최태원 SK그룹 회장 겸 한국고등교육재단(KFAS) 이사장이 인재 육성의 핵심 가치로 ‘연결과 협력’을 강조하며 AI 시대를 이끌 차세대 연구자들의 사회적 역할을 당부했다.23일 SK그룹에 따르면 최 회장은 전날 서울 강남구 한국고등교육재단 빌딩에서 열린 ‘KFAS 신진학자상’ 수상자 및 해외유학장학생 행사에서 “개인 한 명의 기여도 중요하지만 여러 사람이 연결되고 협력할 때 훨씬 더 큰 변화를 만들 수 있다”고 밝혔다. 최 회장은 이어 “한 사람이 큰 나무로 성장하면 그 아래 또 다른 생명이 자라 결국 숲을 이루듯, 여러분도 각자의 자리에서 큰 나무가 돼 더 많은 사람이 함께 성장할 환경을 만들어 주길 바란다”고 강조했다.특히 인공지능(AI) 시대를 맞아 인재상도 변화하고 있다고 진단했다. 그는 “AI 시대를 맞아 인재의 기준도 달라지고 있다”며 “자신의 연구와 전문 분야에서 AI와 어떻게 협력하고 활용할지 고민해야 한다”고 말했다. 아울러 “음수사원(飮水思源·물을 마실 때 물의 근원과 우물을 판 사람의 노고를 생각한다)의 마음으로 오늘의 성취는 개인의 재능과 노력만이 아니라 사회가 만들어 준 기회 덕분에 가능했다는 점을 기억해 달라”며 “자신을 키워 준 사회에 재능과 역량으로 기여하는 인재가 돼 달라”고 당부했다.한국고등교육재단이 올해 신설한 KFAS 신진학자상은 박사학위 취득 후 독립 연구자로 성장하는 초기 단계 연구자를 지원하기 위한 제도다. ﻿김진환 경희대 의과대학 교수, 양재석 전남대 지리학과 교수, 최석영 연세대 언론홍보영상학부 교수가 첫 수상자로 이름을 올렸다.