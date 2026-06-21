유한양행 창립 100주년…“신뢰 100년 위에 약속 더하겠다”

1926년 유일한 박사가 설립…윌로우하우스 개관

이미지 확대 조욱제 대표이사가 지난 20일 서울 동작구 ‘윌로우 하우스’에서 열린 유한양행 창립 100주년 행사에서 발언하고 있다. 유한양행 제공 닫기 이미지 확대 보기 조욱제 대표이사가 지난 20일 서울 동작구 ‘윌로우 하우스’에서 열린 유한양행 창립 100주년 행사에서 발언하고 있다. 유한양행 제공

세줄 요약 유한양행이 서울 대방동 윌로우하우스에서 창립 100주년 기념식을 열었다. 행사에서는 지난 역사를 돌아보고 미래 100년의 목표를 다졌고, 150명의 장기근속자에게 상패와 상금을 수여했다. 조욱제 대표는 신뢰의 100년 위에 약속의 100년을 더하겠다고 밝혔다. 창립 100주년 기념식 개최

장기근속자 150명 표창 수여

신뢰 위에 약속의 100년 다짐

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유한양행이 서울 동작구 대방동 윌로우하우스에서 창립 100주년을 맞아 기념식을 진행했다고 21일 밝혔다.전날 개최된 기념식엔 조욱제 대표이사, 김열홍 사장, 원희목 유한재단 이사장, 최상후 유한학원 이사장 등 관계자들이 참석했다. 행사는 100주년 기념식, 윌로우하우스 개관식, 백일장 및 사생대회 시상식 순으로 진행됐다.이날 행사에서 참가자들은 지난 역사를 돌아보고 미래 100년의 목표를 다짐했다. 또 유한양행 발전을 위해 헌신한 장기근속자 표창식을 갖고 150명의 장기근속자에게 상패와 상금을 수여했다.조 대표이사는 기념사를 통해 “유한양행이 100년의 길을 걸어올 수 있었던 것은 끊임없이 새로운 길을 여는 ‘진전’과 원칙을 지키며 품격을 높여가는 ‘진실성’이라는 변하지 않은 두 가지 가치가 있었기 때문”이라고 밝혔다. 이어 “신뢰의 100년 위에 약속의 100년을 더하겠다”고 말했다.유한양행은 1926년 유일한 박사가 ‘가장 좋은 상품을 만들어 국가와 동포에게 도움을 주자’라는 창업정신으로 설립됐다. 이후 렉라자를 비롯한 의약품을 생산하고 국민보건 향상에 꾸준히 기여해 오고 있다. 유 박사는 모든 개인 재산을 사회에 환원한다는 유언을 남겼으며, 이를 기반으로 설립된 유한재단과 유한학원은 장학사업, 교육사업 지원 등 사회공헌 활동을 이어가고 있다.