AT 마드리드 에이스 등번호 7번 단 이강인 “120% 최선 다할 것”

공식 입단 회견서 의지 밝혀

3년 만에 스페인 무대 복귀

이미지 확대 맨시티와 친선전에 출격 스페인 프로축구 명문 아틀레티코 마드리드에 입단한 이강인(가운데)이 9일 서울월드컵경기장에서 열린 맨체스터 시티(잉글랜드)와의 친선전에서 후반 교체 투입 후 개인기로 상대의 압박 수비를 뚫어내고 있다.

홍윤기 기자 닫기 이미지 확대 보기 맨시티와 친선전에 출격 스페인 프로축구 명문 아틀레티코 마드리드에 입단한 이강인(가운데)이 9일 서울월드컵경기장에서 열린 맨체스터 시티(잉글랜드)와의 친선전에서 후반 교체 투입 후 개인기로 상대의 압박 수비를 뚫어내고 있다.

홍윤기 기자

세줄 요약 이강인이 PSG를 떠나 AT 마드리드로 이적하며 등번호 7번을 받았다. 그는 어릴 때부터 봐온 구단에서 우승 경쟁에 힘을 보태고 싶다며 120% 최선을 약속했다. 시메오네 감독도 성장 가능성을 높이 평가했다. AT 마드리드 이적, 등번호 7번 부여

이강인, 120% 최선과 우승 도전 다짐

시메오네 감독, 성장 가능성 높이 평가

2026-08-10 B6면

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“승리하기 위해 이 팀에 왔습니다. 팀을 돕는 데 120%로 최선을 다하겠습니다.”파리 생제르맹(PSG)을 떠나 아틀레티코(AT) 마드리드로 팀을 옮기며 스페인 무대에서 새로운 도전을 시작하는 이강인(25)이 공식 입단식에 앞서 결연한 의지를 다졌다.이강인은 8일 서울 목동종합운동장에서 열린 기자회견에서 “(AT 마드리드는) 어렸을 때부터 많이 봐온 구단이고, 얼마나 좋은 구단인지 잘 안다. 이런 팀에 올 수 있게 돼 기쁘다”라면서 “무엇보다 감독님과 구단이 나를 원한다는 진심을 느끼게 해준 것이 마음을 크게 흔들었다”고 밝혔다. 이어 “매 시즌 우승을 다투는 팀인 만큼, 이곳에 와서 더 발전하고 많은 트로피를 들어 올릴 수 있을 것 같아 선택했다”고 덧붙였다.이강인에게 스페인은 축구 인생의 고향이나 다름없는 곳이다. 그는 2011년 스페인 발렌시아 CF 유소년팀에 입단하며 스페인 무대와 인연을 맺었다. 발렌시아 소속으로 프로무대에 데뷔했고 마요르카에선 주전으로 맹활약한 뒤 2023년 PSG로 이적했다. 이번이 3년 만의 스페인 무대 복귀다.이강인 영입에 이적료 4000만 유로(약 671억원)를 투자한 AT 마드리드는 그에게 팀 에이스를 상징하는 등번호 7번도 부여했다. 7번은 2010년대 AT 마드리드의 전성기를 이끌다 최근 미국 프로축구 올랜도 시티로 이적한 앙투안 그리에즈만(35·프랑스)이 달았던 상징적인 번호다.이강인은 “나는 매 순간 고민하고 발전하고 싶어 안달 나 있는 선수”라며 “PSG에서도, 한국 대표팀에서도 모든 부분에서 발전해 왔다. 새 구단에서는 이전과 다른 축구를 하겠지만, 감독님이 원하는 방향으로 최선을 다해 노력하겠다”고 다짐했다.동석한 디에고 시메오네(56·아르헨티나) AT 마드리드 감독은 “이강인은 스스로 팀을 어떻게 돕고 싶은지 이야기했는데, 계속 성장하고 진화하는 선수가 되길 바란다는 진심이 느껴졌다”며 “우리 구단은 그를 도울 준비가 되어 있으며, 함께 성장하는 모습을 기대한다”고 흡족해했다.이어 “한국에서 며칠간 훈련해 보니, 예상했던 대로 겸손하고 노력하는 선수더라”라며 “그런 선수가 바로 우리에게 필요한 선수”라고 덧붙였다.