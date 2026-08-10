LG전자, 다저스 홈구장에 235m LED 전광판 공급

이미지 확대 약 235m 길이의 직시형(다이렉트뷰) 발광다이오드(LED) 리본보드 닫기 이미지 확대 보기 약 235m 길이의 직시형(다이렉트뷰) 발광다이오드(LED) 리본보드

2026-08-10 B4면

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LG전자가 미국프로야구 메이저리그(MLB) 인기 구단인 로스앤젤레스(LA) 다저스 홈구장에 대형 상업용 디스플레이를 공급하며 스포츠 경기장 시장 공략을 확대한다. 9일 업계에 따르면 LG전자는 최근 다저스 스타디움에 약 235m 길이의 직시형(다이렉트뷰) 발광다이오드(LED) 리본보드를 설치했다. 기다란 띠 모양의 이 전광판은 높은 휘도(단위 면적당 밝기)를 갖춰 야외에서도 선명하게 볼 수 있다. 또 스포츠 경기장에 적합한 고해상도로 경기 중계 화면으로도 잘 보이도록 했다. 공이 날아들 위험이 있는 야구 경기장 특성에 맞춰 외부 충격에도 강하게 만들었다.LG전자는 이와 함께 경기장 운영·광고 대행사인 ANC와 협력해 LA 다저스와 전략적 파트너십 계약을 맺고 이달부터 마케팅 파트너로 활동한다. 계약 기간은 포스트시즌 경기를 포함해 3년이다. LG전자는 LA 다저스 홈경기에서 경기장 내 브랜딩, 디지털·소셜미디어 연계 콘텐츠 등 다양한 프로그램을 통해 고객 접점을 넓힐 계획이다.﻿