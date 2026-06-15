“호크니 별세는 미술계에 엄청난 손실”

찰스 3세·팀 쿡 등 전 세계 애도

이미지 확대 데이비드 호크니가 2017년 프랑스 파리 퐁피두센터에 기증한 자신의 작품 앞에 선 모습. AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 데이비드 호크니가 2017년 프랑스 파리 퐁피두센터에 기증한 자신의 작품 앞에 선 모습. AP 연합뉴스

세줄 요약 현대미술의 거장 데이비드 호크니가 89세로 별세했다. 영국과 미국, 프랑스 미술계는 물론 찰스 3세 국왕과 테이트 브리튼, 퐁피두센터 등이 잇따라 추모 메시지를 냈다. 생전 최고가 경매 기록과 아이패드 드로잉으로 남긴 혁신도 재조명되고 있다. 현대미술 거장 데이비드 호크니 89세 별세

세계 미술계와 각국 인사들 추모 메시지

생전 최고가 기록과 혁신적 작업 재조명

2026-06-15 23면

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현대미술의 거장 데이비드 호크니가 지난 11일(현지시간) 별세했다. 89세.1937년 영국 요크셔주 브래드퍼드에서 태어난 그는 영국 대표 현대미술가이자 세계에서 가장 영향력 있는 작가로 꼽혔다. 2018년 크리스티 뉴욕 경매에서 ‘예술가의 초상’(1972)이 약 1019억원에 낙찰되면서 당시 생존 작가 중 경매 최고가를 기록했다.별세 이후 세계 각지에서 애도의 메시지가 쏟아지고 있다. 찰스 3세 영국 국왕은 12일 “그 억누를 수 없는 매력과 재능, 끊임없는 혁신을 가장 그리워하겠지만 그의 빛나는 창의성은 전 세계 미술관에서 살아갈 것”이라고 추모했다.호크니의 대표작 ‘더 큰 첨벙’ 등을 소장 중인 영국 테이트 브리튼의 앨릭스 파쿼슨 관장은 BBC 방송에서 “호크니는 세상에 대한 특별한 시각을 지닌 무한히 창의적인 예술가였다”며 “그의 별세는 미술계에 엄청난 손실”이라고 말했다. 내년 테이트 브리튼에서는 호크니의 대규모 전시가, 테이트 모던 터바인홀에서는그의 멀티미디어 작품 전시가 예정돼 있다.호크니는 1978년부터 여생의 대부분을 미국 캘리포니아주에서 보내며 대표작을 창작했다. 개빈 뉴섬 주지사는 “호크니가 캘리포니아의 햇살을 흡수해 따스함을 세상에 10배로 되돌려 줬다”고 그를 기렸다. 말년에 아이패드 드로잉을 선보이며 예술의 경계를 넓혀 온 그의 죽음에 팀 쿡 애플 최고경영자(CEO)는 “창의력에는 한계가 없다는 것을 보여 줬다”고 말했다. 호크니의 대규모 전시를 두 차례 열었던 프랑스 파리의 퐁피두센터도 성명을 통해 “호크니는 생을 마칠 때까지 끊임없이 새로운 아이디어를 구상할 만큼 창의적인 예술가였다”고 밝혔다.