2200명 현충일 맞아 6.6㎞ 걸었다… 국가유공자 주거 개선 2.9억 후원

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2200명 현충일 맞아 6.6㎞ 걸었다… 국가유공자 주거 개선 2.9억 후원

손지연 기자
손지연 기자
입력 2026-06-09 00:41
수정 2026-06-09 00:41
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한국해비타트·가수 션 걷기대회

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현충일인 지난 6일 서울 중구 남산공원에서 열린 ‘6.6 걷기대회’ 참가자들이 손으로 삼각형 집 모양을 만들고 있다.﻿ 한국해비타트 제공
현충일인 지난 6일 서울 중구 남산공원에서 열린 ‘6.6 걷기대회’ 참가자들이 손으로 삼각형 집 모양을 만들고 있다.﻿
한국해비타트 제공


현충일인 지난 6일 한국해비타트와 가수 션이 국가유공자 주거환경 개선을 위해 개최한 걷기대회에 시민 2200명이 모였다. 이 행사로 후원금 2억 8725만원이 마련됐다.

국제 주거복지 비영리단체 한국해비타트는 서울 중구 남산공원에서 열린 ‘2026 6.6 걷기대회’에서 참가자 2200명이 6.6㎞를 함께 걸으며 국가유공자의 헌신을 기렸다고 8일 밝혔다.

이번 행사에서 시민 참가비 6600만원, 한국보훈복지의료공단 기부금 1000만원, 익명 개인후원자 기부금 625만원, 가수 션 기부금 500만원 등 8725만원이 모였다. 여기에 한국해비타트 자체 사업비 2억원을 더해 총 2억 8725만원이 마련됐다. 후원금은 열악한 주거환경에 놓인 국가보훈대상자를 지원하는 데 사용될 예정이다. 일부 보훈대상자들은 누수로 누전 위험이 있거나 외부 재래식 화장실을 이용해야 하거나 단열이 제대로 되지 않는 집에 살고 있다. 한국해비타트가 2023년부터 진행해 온 6.6 걷기대회의 누적 기부금은 올해까지 13억 4425만원이다.

마희자 한국해비타트 이사장은 “나라를 지키기 위해 일생을 바친 영웅들이 더 안락한 보금자리에서 노후를 보내실 수 있도록 돕는 게 우리가 실천할 수 있는 호국보훈”이라고 강조했다.

손지연 기자
2026-06-09 23면
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