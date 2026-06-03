제네시스 ‘먼로 탄생 100주년’ 美특별전

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뉴욕서 ‘매니페스팅 마릴린’ 개최

신문 기사·소장품·의상 등 선보여

이미지 확대 미국 뉴욕 제네시스 하우스에서 1일(현지시간) 열린 ‘매니페스팅 마릴린’ 특별전의 ‘더 스크린 익스피리언스’ 전경.

현대차그룹 제공 닫기 이미지 확대 보기 미국 뉴욕 제네시스 하우스에서 1일(현지시간) 열린 ‘매니페스팅 마릴린’ 특별전의 ‘더 스크린 익스피리언스’ 전경.

현대차그룹 제공

2026-06-03 23면

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현대자동차그룹 제네시스가 마릴린 먼로 탄생 100주년을 기념해 미국에서 특별전을 연다고 2일 밝혔다.제네시스는 1일(현지시간)부터 2개월간 미국 뉴욕 맨해튼에 있는 복합 문화 공간인 제네시스 하우스 뉴욕에서 특별전 ‘매니페스팅 마릴린’을 개최한다. 마릴린 먼로 재단의 소유주이자 관리사인 어센틱 브랜즈 그룹과 협력해 여는 전시다. 제네시스는 럭셔리 자동차 브랜드로서의 행보와 마릴린 먼로의 삶이 맞닿아 있다고 설명했다.전시 공간은 스토리텔링과 체험형으로 구성했다. 상징적인 신문 기사·이미지를 전시한 ‘더 헤드라인 룸’, 직접 제작사를 설립한 스토리를 다룬 ‘마릴린의 사무실’, 소장품·의상을 선보이는 ‘더 배니티’ 등으로 구성됐다. 이 밖에 ‘더 스크린 익스피리언스’는 먼로가 시대적 아이콘으로 탈바꿈하는 과정을 영화적 효과를 더해 꾸몄다.이시혁 제네시스사업본부장은 “대중적으로 소비된 이미지를 넘어 그녀의 도전과 혁신의 서사를 재조명하는 데 의의가 있다”며 “이번 전시를 통해 브랜드 가치와 방향성을 보다 감성적인 방식으로 전달하겠다”고 말했다.