“돌솥비빔밥 풍미로 K버거 세계화”

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양준환 대표, 10월 美 WFC 출전

“버거 종주국서 경쟁력 검증할 것”

이미지 확대 양준환 제스티살룬 대표가 ‘2026 코리아버거챔피언십’(KBC)에서 만든 ‘돌솥비빔버거’.

삼성웰스토리 제공 닫기 이미지 확대 보기 양준환 제스티살룬 대표가 ‘2026 코리아버거챔피언십’(KBC)에서 만든 ‘돌솥비빔버거’.

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이미지 확대 양준환 제스티살룬 대표.

도준석 전문기자 닫기 이미지 확대 보기 양준환 제스티살룬 대표.

도준석 전문기자

2026-06-01 23면

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“햄버거의 종주국인 미국에서 한국 수제버거의 경쟁력을 알리고 싶습니다.”오는 10월 미국 ‘월드푸드챔피언십’(WFC)에 한국 대표로 출전하는 양준환(41) 제스티살룬 대표는 31일 “K치킨은 독자적인 염지와 양념 방식으로 세계인의 입맛을 사로잡았지만, K버거는 아직 확실한 세계화 공식을 찾지 못했다”며 이렇게 말했다. 이어 그는 “버거를 무작정 한식화하면 자칫 ‘그럴 바엔 한식을 먹자’는 반응이 나올 수 있다”며 미국 현지화가 가능한 메뉴를 고민 중이라고 했다.양 대표가 세계대회에 나가게 된 것은 지난 4월에 열린 ‘2026 코리아버거챔피언십’(KBC)에서 챔피언에 올랐기 때문이다. ﻿118개 팀 가운데 그에게 우승을 안겨준 무기는 ‘돌솥비빔버거’였다. 친숙한 한식인 비빔밥을 햄버거에 접목하되, 뚝배기 특유의 누른밥 식감을 살려낸 ‘고추장 스커트(바삭한 테두리)’로 심사위원들의 극찬을 받았다. 양 대표는 요리를 정식으로 배운 셰프가 아닌 경영학도 출신이다. 그는 “(내 출신을 볼때) 이론적인 맛 조합에 약하다고 생각해서 수없이 직접 먹어보고 직관적인 밸런스를 찾아내려고 했다”고 말했다.양 대표는 2011년 대학가에 창업해 15년간 외식업에 몸담은 K버거 2세대다. 세계 무대를 앞둔 그의 가장 큰 고민은 ‘한국적인 맛’과 ‘글로벌 스탠더드’ 사이의 균형이다. 그는 한국 수제버거 특유의 세밀한 식감과 풍미, 창의적인 아이디어를 강점으로 내세우겠다고 밝혔다. ﻿