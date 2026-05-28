포니정재단, 서울대에 발전기금 50억 쾌척

물리학·수학 우수 연구자 지원

이미지 확대 서울대 관악캠퍼스에서 지난 26일 열린 ‘서울대학교-포니정재단 발전기금 협약식’에서 정몽규(오른쪽) 포니정재단 이사장과 유홍림 서울대 총장이 기념 사진을 찍고 있다.

서울대 제공 닫기 이미지 확대 보기 서울대 관악캠퍼스에서 지난 26일 열린 ‘서울대학교-포니정재단 발전기금 협약식’에서 정몽규(오른쪽) 포니정재단 이사장과 유홍림 서울대 총장이 기념 사진을 찍고 있다.

서울대 제공

2026-05-28 23면

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포니정재단이 대한민국 과학기술 발전과 신진 연구자 육성을 위해 서울대에 50억원을 쾌척했다.서울대는 지난 26일 서울 관악캠퍼스 행정관에서 유홍림 총장과 정몽규 포니정재단 이사장 등이 참석한 가운데 ‘포니정 사이언스 펠로우십’ 발전기금 협약식을 개최했다고 27일 밝혔다. 재단은 향후 10년간 50억원 규모의 기금을 출연해 물리학·수학 분야의 우수 연구자들을 지원할 예정이다.이번 협약은 미국의 신진 연구자 지원 제도인 ‘슬론(Sloan) 펠로우십’을 벤치마킹했다. 매년 젊은 연구자들을 지원하는 연구 프로그램으로, 지원 대상 연구자 중 다수가 노벨상을 수상한 것으로 널리 알려졌다. 서울대는 선발된 교원들이 연구에 몰두할 수 있도록 주거 등 여건을 보장하고 정착금을 지원할 방침이다. 앞서 재단은 2009년부터 동아시아 인문학 저변 확대를 위해 서울대에 약 9억원을 지원해왔다.정몽규 이사장은 “물리학과 수학 연구자들이 더 안정적인 환경에서 창의성을 마음껏 발휘해 노벨상, 필즈상 수상으로 이어지길 기대한다”고 밝혔다. 유홍림 총장은 “재단의 지원이 대한민국 기초과학 연구 경쟁력을 세계 최고 수준으로 높이는 소중한 계기가 될 것”이라고 감사의 뜻을 전했다.