롯데건설, 우수 파트너스사 시상

2026-04-29 23면

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롯데건설은 28일 서울 광진구 르엘캐슬 갤러리에서 파트너스사들을 대상으로 시상식을 열었다.시공부문 75개사, 안전부문 10개사, 고객서비스(CS)부문 3개사, 품질부문 4개사 등 우수한 성과를 낸 92개 기업에는 계약이행증권 면제, 자금 지원, 입찰 기회 확대 등 경영 지원 혜택이 제공된다. 특히 대상 3개 기업은 계약 우선 협상권을 갖는다.오일근 롯데건설 대표는 “앞으로도 안전과 품질 향상을 위해 상생 협력을 이어 나가겠다”고 말했다.