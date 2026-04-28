롯데건설, 우수 파트너스사 시상

롯데건설은 28일 서울 광진구 르엘캐슬 갤러리에서 파트너스사들을 대상으로 시상식을 열었다.
시공부문 75개사, 안전부문 10개사, 고객서비스(CS)부문 3개사, 품질부문 4개사 등 우수한 성과를 낸 92개 기업에는 계약이행증권 면제, 자금 지원, 입찰 기회 확대 등 경영 지원 혜택이 제공된다. 특히 대상 3개 기업은 계약 우선 협상권을 갖는다.
오일근 롯데건설 대표는 “앞으로도 안전과 품질 향상을 위해 상생 협력을 이어 나가겠다”고 말했다.
시공부문 75개사, 안전부문 10개사, 고객서비스(CS)부문 3개사, 품질부문 4개사 등 우수한 성과를 낸 92개 기업에는 계약이행증권 면제, 자금 지원, 입찰 기회 확대 등 경영 지원 혜택이 제공된다. 특히 대상 3개 기업은 계약 우선 협상권을 갖는다.
오일근 롯데건설 대표는 “앞으로도 안전과 품질 향상을 위해 상생 협력을 이어 나가겠다”고 말했다.
2026-04-29 23면
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