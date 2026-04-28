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삼성SDS·LG CNS ‘챗GPT 에듀’ 판매권 확보

장진복 기자
장진복 기자
입력 2026-04-28 00:59
수정 2026-04-28 00:59
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삼성SDS와 LG CNS가 오픈AI의 ‘챗GPT 에듀’ 상품 판매 권한을 확보했다.

두 회사는 ﻿챗GPT 에듀를 교육기관에 제공할 수 있는 리셀러 파트너 계약을 각각 체결했다고 27일 밝혔다. 챗GPT 에듀는 학교, 출판사 등 교육 관련 기관을 대상으로 제공되는 서비스다. GPT-5 언어모델을 활용해 텍스트 이해 및 생성, 코딩﻿ 등 다양한 기능을 제공한다.

삼성SDS는 이번 협력을 통해 ﻿﻿﻿생성형 AI 도입을 원하는 학교, 출판사, 교육기관 등을 대상으로 서비스를 본격 확대할 계획이라고 밝혔다.

LG CNS는 교육기관이 챗GPT 에듀를 효과적으로 ﻿활용할 수 있게 지원할 방침이다. 수도권 주요 대학을 대상으로 ﻿소개 투어 프로그램을 진행하고, AI 교육 세미나도 ﻿운영할 예정이다.

장진복 기자
2026-04-28 23면
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