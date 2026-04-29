“단일 브랜드 시대 종언” LSSC, 3년 만에 매출 1200억 달성시킨 ‘Scale Out’ 전략

세줄 요약 K-뷰티 미디어커머스 기업 LSSC가 설립 3년 만에 연매출 1200억 원을 넘기며 급성장했다. 단일 메가 브랜드를 키우는 대신 50여 개 자체 브랜드를 동시에 운영하는 ‘Scale Out’ 전략으로 매출 안정성과 확장성을 함께 확보했다. 3년 만에 연매출 1200억 돌파

단일 브랜드 대신 멀티 브랜드 운영

Scale Out 전략으로 성장 분산

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K-뷰티 미디어커머스 기업 LSSC(엘에스에스씨)가 차별화된 사업 모델을 바탕으로 가파른 성장세를 보이고 있다. 2023년 설립 이후 불과 3년 만에 연간 매출 1,200억 원을 돌파하며 국내 D2C(소비자 직접 판매) 업계의 신흥 강자로 부상했다.LSSC의 성공 비결은 기존 1세대 D2C 기업들과 궤를 달리하는 ‘스케일 아웃(Scale Out)’ 전략에 있다. 단일 메가 히트 브랜드의 외형을 키우는 데 집중하는 ‘스케일 업(Scale Up)’ 방식 대신, 다수의 브랜드를 동시에 기획·운영하며 카테고리를 확장하는 방식을 택한 것이다.현재 LSSC는 쥬비컷, 비엘피, 링클백, 비렌느 등 50여 개가 넘는 자체 브랜드를 운영 중이다. 각 브랜드는 타겟과 카테고리가 명확히 구분되어 있어 내부 잠식 없이 독립적인 성장이 가능하다.회사 관계자는 “뷰티 업계에는 메가 히트작 하나에 회사 명운이 좌우되는 ‘원히트원더(One Hit Wonder)’ 함정이 존재한다”며 “LSSC는 단일 브랜드 매출 의존도를 일정 수준 이하로 관리하면서, 각 브랜드가 독자적으로 시장 성과를 내는 균형 잡힌 포트폴리오를 구축하는 데 집중하고 있다”고 설명했다.이러한 멀티 브랜드 전략은 매출 안정성과 성장성을 동시에 확보하는 효과로 이어졌다. 한 브랜드의 시장 부침이 전체 매출에 미치는 영향을 분산시키면서도, 각 브랜드가 빠르게 시장을 확보할 때마다 회사 전체 매출이 누적적으로 커지는 구조다.LSSC는 Scale Out 전략을 가속화하기 위해 올해 들어 공격적으로 조직을 확장하고 있다. 전략기획, 브랜드마케팅, 제품 개발, 콘텐츠, 디자인, 운영 등 전 직군에서 100명 규모의 신입·경력 채용을 동시에 진행 중이다.회사 관계자는 “각 브랜드를 이끌 책임자급 인재부터, 빠르게 성장할 수 있는 신입까지 전방위로 채용하고 있다”며 “브랜드를 직접 기획하고 키워보고 싶은 분들에게 적합한 환경”이라고 덧붙였다.LSSC는 2026년에도 신규 브랜드 출시와 기존 브랜드 확장을 동시에 추진할 계획이다. 회사 측은 “2025년이 Scale Out 전략의 가능성을 숫자로 증명한 해였다면, 2026년은 그 전략의 깊이와 속도를 한 단계 끌어올리는 해가 될 것”이라며 “K-뷰티 미디어커머스의 새로운 성장 모델을 만들어가겠다”고 밝혔다.업계에서는 LSSC의 멀티 브랜드 모델을 국내 D2C 시장이 한 단계 진화하고 있음을 보여주는 사례로 평가하며 향후 행보에 주목하고 있다.