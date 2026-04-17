정의선 “미래 위한 과학교육 공간 될 것”… 현대차, GBC에 체험형 과학관 세운다

美 익스플로라토리움과 파트너십

이미지 확대 정의선(왼쪽부터) 현대차그룹 회장, 지성원 부사장, 린지 비어만 익스플로라토리움 관장, 윌리엄 F 멜린 이사회 의장이 15일(현지시간) 미국 샌프란시스코 익스플로라토리움에서 파트너십을 체결한 뒤 기념 촬영을 하고 있다.

현대차그룹 제공 닫기 이미지 확대 보기 정의선(왼쪽부터) 현대차그룹 회장, 지성원 부사장, 린지 비어만 익스플로라토리움 관장, 윌리엄 F 멜린 이사회 의장이 15일(현지시간) 미국 샌프란시스코 익스플로라토리움에서 파트너십을 체결한 뒤 기념 촬영을 하고 있다.

현대차그룹 제공

2026-04-17 23면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

현대자동차그룹이 미국 샌프란시스코에 있는 세계적인 과학관 ‘익스플로라토리움’과 손잡고 미래 세대를 위한 체험형 과학관을 건립한다. 과학관은 2032년 개관을 목표로 서울 강남구 삼성동 현대차그룹 글로벌비즈니스콤플렉스(GBC)에 들어설 예정이다.현대차그룹은 15일(현지시간) 미국 캘리포니아주 샌프란시스코에서 익스플로라토리움과 전략적 파트너십을 체결하고 체험형 과학관 건립 계획을 발표했다. 이날 행사에는 정의선 현대차그룹 회장, 장재훈 부회장, 윌리엄 F. 멜린 익스플로라토리움 이사회 의장, 린지 비어만 관장 등이 참석했다.1969년 물리학자 프랭크 오펜하이머가 설립한 익스플로라토리움은 빛이나 기상 현상, 중력 같은 자연 법칙을 직접 만지고 실험하며 배우는 ‘핸즈온’ 전시 기법을 처음 도입한 곳이다. 연간 방문객은 100만여명, 전시물은 650여종에 이른다.현대차그룹은 익스플로라토리움의 협조를 얻어 단순히 보고 듣는 소극적인 관람 방식에서 벗어나 방문객 스스로 직접 탐색하고 실험하며 배우는 참여형 전시 공간으로 과학관을 구성할 계획이다. 과학자, 교육자, 예술가 등 다양한 전문가들이 전시 기획과 연구에 직접 참여하고 학교·지역사회와 연계한 교육 프로그램도 운영한다.정 회장은 “현대차그룹은 인류와 미래 사회에 공헌하기 위해 모빌리티, 인공지능 등 첨단 과학 분야에서 새로운 도전을 지속하고 있다”면서 “익스플로라토리움과 함께 조성할 체험형 과학관은 개개인의 호기심과 탐구 정신을 키우고 더 나은 미래를 위한 차별화된 과학 교육의 장으로서 중요한 역할을 담당할 것”이라고 밝혔다.