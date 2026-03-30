피플 박종성 경향신문 사장 선임 윤수경 기자 입력 2026-03-30 23:55 수정 2026-03-30 23:55 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/peoples/2026/03/31/20260331023006 URL 복사 댓글 0 이미지 확대 박종성 전 논설위원 닫기 이미지 확대 보기 박종성 전 논설위원 경향신문사는 30일 서울 중구 정동 본사에서 주주총회를 열고 박종성 전 논설위원을 신임 대표이사 사장으로 선임했다고 밝혔다. 박 신임 사장은 1991년 1월 경향신문 기자로 입사해 편집국 산업부장, 경제에디터, 미디어전략실장 등을 역임했다. 윤수경 기자 2026-03-31 23면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지