美 시카고에서 '이건희 컬렉션' 국외 순회전

美 시카고에서 '이건희 컬렉션' 국외 순회전

입력 2026-03-09 00:07
수정 2026-03-09 00:07
美 시카고에서 '이건희 컬렉션' 국외 순회전
美 시카고에서 '이건희 컬렉션' 국외 순회전 고 이건희 삼성 선대회장의 기증품을 모은 국외순회전 '한국의 국보: 한국미술 2000년'이 열리고 있는 미국 시카고박물관에서 관람객들이 전시를 둘러보고 있다. 지난해 11월 미국 워싱턴DC에서 시작한 전시는 지난 7일 시카고로 장소를 옮겼으며 오는 7월 5일까지 열린다. 전시에서는 국보 7건, 보물 15건을 포함한 문화유산 127건(244점)과 국립현대미술관이 소장한 한국 근현대미술 작품 13점 등이 소개된다.
국립중앙박물관 제공
고 이건희 삼성 선대회장의 기증품을 모은 국외순회전 '한국의 국보: 한국미술 2000년'이 열리고 있는 미국 시카고박물관에서 관람객들이 전시를 둘러보고 있다. 지난해 11월 미국 워싱턴DC에서 시작한 전시는 지난 7일 시카고로 장소를 옮겼으며 오는 7월 5일까지 열린다. 전시에서는 국보 7건, 보물 15건을 포함한 문화유산 127건(244점)과 국립현대미술관이 소장한 한국 근현대미술 작품 13점 등이 소개된다.

국립중앙박물관 제공

2026-03-09 23면
