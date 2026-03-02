경실련 새 공동대표에 양혁승·서순탁·원경·박준상

이미지 확대
경제정의실천시민연합은 지난달 27일 중앙위원회를 열고 양혁승 새도약기금 대표이사, 서순탁 서울시립대 명예교수, 박준상 삼원회계법인 대표를 신임 공동대표로 선출했다고 2일 밝혔다. 기존 공동대표인 심곡암 주지 원경 스님은 연임이 확정됐다.
양 대표는 경실련 상임집행위원장과 정책위원장을 역임한 바 있다. 서울시립대 총장을 지낸 서 대표는 경실련 토지주택위원장 등을 거친 도시·부동산 전문가다. 박 대표는 대구경실련 공동대표를 지내고 있다.
경실련의 최고 의결 기구인 중앙위원회를 이끌 의장에는 채원호 가톨릭대 행정학과 교수가 연임됐다. 부의장단에는 박상인 서울대 행정대학원 교수, 강인영 천안아산경실련 공동대표, 조형수 광주경실련 공동대표가 새롭게 합류했다. 조직의 투명성을 감시할 감사직에는 조순열 서울변호사협회 회장과 김병순 정진세림회계법인 회계사가 연임됐다.
경실련은 1989년 7월 ‘시민의 힘으로 경제정의와 사회정의를 실현하자’는 기치 아래 출범한 시민단체다. 중앙 조직과 전국 23개 지역 조직이 활동하고 있다.
