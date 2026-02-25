현대차, LA 카운티 미술관과 2037년까지 파트너십

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
현대차, LA 카운티 미술관과 2037년까지 파트너십

하종훈 기자
하종훈 기자
입력 2026-02-25 00:07
수정 2026-02-25 00:07
현대자동차는 미국 로스앤젤레스 카운티 미술관(LACMA)과의 파트너십을 2037년까지 연장하고 신규 전시 시리즈를 선보인다고 24일 밝혔다.

현대차는 2015년부터 LACMA와 협력해왔으며 총 8회의 전시를 후원했다. 이번 파트너십 연장과 함께 새롭게 선보이는 전시 시리즈는 ‘현대 프로젝트’다. 이는 환태평양 지역과 연계된 작가들의 작업 세계를 소개하는 프로그램으로 2028년부터 격년으로 열릴 예정이다.

하종훈 기자
2026-02-25 23면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
