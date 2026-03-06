“톱가수가 타고 있는 차량이 난폭운전”…뺑소니 이어 음주운전까지

브리트니 스피어스, 음주운전 혐의로 체포

팝스타 브리트니 스피어스가 음주운전 혐의로 경찰에 체포됐다.5일(현지시간) AP통신 등에 따르면 스피어스는 전날 오후 9시 30분쯤 미국 캘리포니아주 벤투라에서 음주운전 단속에 걸려 경찰에 붙잡혔다.현지 경찰은 전날 “검은색 차량이 고속으로 난폭 운전을 하고 있다”는 신고를 접수하고 해당 차량을 단속했다. 당시 차량에 홀로 탑승 중이던 스피어스는 술이나 약물에 취한 듯한 증세를 보였으며, 이에 경찰은 혈중알코올농도 검사를 진행했다.경찰서로 연행된 스피어스는 이날 새벽 석방됐다. 오는 5월 4일 법원에 출석할 예정이다.스피어스 측은 “이번 사건은 매우 유감스러운 일이며, 결코 변명의 여지가 없다”며 “스피어스는 올바른 절차를 밟고 법을 준수할 것이며, 이번 일이 스피어스 삶에 오랫동안 필요했던 변화를 위한 첫걸음이 되기를 바란다”고 밝혔다.스피어스는 앞서 2007년에도 기물 파손을 초래한 뺑소니 사고 혐의로 기소된 바 있다. 당시에는 차량 소유주에게 피해 보상금을 지급하며 사건이 일단락됐다.체포 소식이 전해진 뒤 스피어스의 인스타그램 계정은 삭제된 상태다.