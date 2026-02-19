제네시스, PGA 스폰서십 연장

2026-02-19 23면

현대자동차그룹의 ‘제네시스’ 브랜드가 미국프로골프협회(PGA) 투어 토너먼트 대회인 제네시스 인비테이셔널 타이틀 스폰서십을 2030년까지 연장했다.제네시스는 17일(현지시간) 미국 캘리포니아주 리비에라 컨트리클럽에서 PGA 투어, 타이거 우즈 재단과 함께 이런 내용으로 제네시스 인비테이셔널 재계약 조인식을 열었다. 제네시스 인비테이셔널은 1926년 창설된 로스앤젤레스(LA) 오픈이 전신이다. 올해 창설 100주년을 맞은 대회다. 제네시스는 2017년부터 제네시스 오픈 타이틀 스폰서로 참여했고, 2020년 인비테이셔널 대회로 격상되는 과정을 함께했다.정의선 현대차그룹 회장은 “100년이란 전통을 이어온 대회의 유산을 계승해 나가고, 골프를 넘어 지역사회와 미래 세대를 위한 가치 창출에 기여하겠다”고 말했다.