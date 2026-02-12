HD현대중공업 노사 공동협의체 출범

AI 등 제조 환경 변화 공동 대응

이미지 확대 HD현대중공업 관계자들이 지난 10일 울산 본사에서 개최한 노사 공동협의체 출범식에서 기념촬영을 하고 있다. 왼쪽 세 번째부터 양영봉 고용노동부 울산지청장, 김동하 금속노조 현대중공업지부장, 금석호 HD현대중공업 사장.

HD현대중공업 제공 닫기 이미지 확대 보기 HD현대중공업 관계자들이 지난 10일 울산 본사에서 개최한 노사 공동협의체 출범식에서 기념촬영을 하고 있다. 왼쪽 세 번째부터 양영봉 고용노동부 울산지청장, 김동하 금속노조 현대중공업지부장, 금석호 HD현대중공업 사장.

HD현대중공업 제공

2026-02-12 23면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

HD현대중공업 노사가 자동화·인공지능(AI)·로봇 도입 등 제조 환경 변화에 공동 대응하기 위한 협의체를 구성했다고 11일 밝혔다.노사 공동협의체는 지난해 단체교섭 과정에서 노사 간 합의를 통해 마련된 협의 기구다. 앞으로 매주 정례 회의를 통해 기술 발전에 따른 조선산업 환경 변화와 산업 전환에 대한 인식을 공유하고 실질적인 상생 방안을 모색할 계획이다. 로봇과 AI 도입 등 스마트 조선소로 빠르게 전환되는 상황에서 고용·임금·제도 안정을 위해 노사가 머리를 맞댄다는 취지다.HD현대중공업은 논의 과정 전반에 외부 전문가를 초청해 협의체의 전문성과 객관성도 확보한다. 금석호 HD현대중공업 사장은 “노사 공동협의체는 회사의 지속 가능성과 구성원의 고용안정에 대해 밀도 있는 소통이 필요하다는 인식에서 출발했다”며 “미래 세대가 일하고 싶은 일터를 만들기 위해 책임 있는 파트너로서 최선을 다하겠다”고 말했다.김동하 금속노조 현대중공업지부장은 “산업전환 과정에서 일자리를 비롯한 다양한 변화가 예상되는 만큼, 이번 노사 공동협의체 출범을 기점으로 노사가 미래 방향성을 함께 제시할 수 있길 바란다”고 말했다.