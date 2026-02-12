한미 걸그룹 캣츠아이 ‘포스트 넥스트 50인’ 선정

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

한미 걸그룹 캣츠아이 ‘포스트 넥스트 50인’ 선정

조희선 기자
조희선 기자
입력 2026-02-12 00:55
수정 2026-02-12 00:55
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

WP “예술·엔터 부문 차기 주자
3개 대륙 6인조, 그래미상 후보”

이미지 확대
올해 그래미어워즈 관련 행사에 참석하고 있는 걸그룹 캣츠아이. AFP 연합뉴스
올해 그래미어워즈 관련 행사에 참석하고 있는 걸그룹 캣츠아이.
AFP 연합뉴스


미국 일간지 워싱턴포스트(WP)는 9일(현지시간) 하이브의 한미 합작 걸그룹 캣츠아이﻿를 ‘포스트 넥스트-2026년 우리 사회를 만들어갈 50인’에 선정했다. WP는 이날 ‘포스트 넥스트’ 명단을 공개하고 캣츠아이를 예술·엔터테인먼트 분야 차기 주자로 꼽았다.

캣츠아이는 하이브와 게펜 레코드가 지난해 선보인 6인조 걸그룹으로, 한국 출신은 한 명뿐이다. 올해 그래미어워즈에서는 최우수 신인상·베스트 팝 듀오/그룹 퍼포먼스 부문 후보에 올랐다.

WP는 캣츠아이에 대해 “K팝의 틀을 깨부수며 세계로 나가고 있는 그래미상 후보 가수”라고 소개했다. 이어 “3개 대륙 출신의 멤버들로 구성된 이 그룹은 K팝 그룹 포맷에 글로벌 감각을 더했다”며 “이들의 다양성은 다른 K팝 그룹들과 차별화되는 요소”라고 설명했다.

앞서 북미 투어를 마친 캣츠아이는 아르헨티나 등에서 열리는 음악 축제 ‘롤라팔루자 남미’와 캘리포니아에서 열리는 ‘코첼라 밸리 뮤직 앤드 아츠 페스티벌’ 등 무대에 선다.

조희선 기자
2026-02-12 23면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
캣츠아이가 WP에서 선정된 분야는?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
결혼식 생략? '노웨딩'에 대한 여러분 생각은?
비용 문제 등으로 결혼식을 생략하는 사람들이 늘고 있다. 노웨딩에 대한 여러분은 생각은?
1. 결혼식 굳이 안해도 된다.
2. 결혼식 꼭 해야 한다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로