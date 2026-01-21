경호처 직원, 쓰러진 노인에게 CPR…대통령 지킴이가 시민 생명 지켰다

경호처 직원, 쓰러진 노인에게 CPR…대통령 지킴이가 시민 생명 지켰다

박기석 기자
박기석 기자
입력 2026-01-21 01:15
수정 2026-01-21 01:15
비번 방호관 식사 중 재빨리 대처
의식 잃은 70대 심폐소생술 실시

“귀한 생명 지켜낼 수 있어서 다행
체계적 응급처치 교육·훈련 덕분”

지난 16일 서울 용산구의 한 중식당에서 의식을 잃고 쓰러진 70대 남성이 대통령경호처 직원의 응급 처치를 받고 회복한 뒤 119 구급대원에게 인계되는 모습. 대통령경호처 제공
지난 16일 서울 용산구의 한 중식당에서 의식을 잃고 쓰러진 70대 남성이 대통령경호처 직원의 응급 처치를 받고 회복한 뒤 119 구급대원에게 인계되는 모습.
대통령경호처 제공


대통령경호처 직원이 쉬는 날 식당 옆자리에서 의식을 잃고 쓰러진 70대 남성을 응급 조치로 구조해 화제다.

경호처 소속 송모 방호관은 근무 비번이던 지난 16일 오후 서울 용산구의 한 중식당에서 지인과 함께 식사를 하던 중 옆자리 남성이 의식을 잃고 쓰러진 것을 목격했다. 송 방호관은 곧바로 남성에게 다가가 의식과 호흡을 확인하고 기도를 확보했다. 남성이 심정지 상태임을 확인한 그는 주변 사람들에게 119 신고를 요청한 뒤 심폐소생술(CPR)을 실시했다. 이후 119 구급대원이 도착하기 5분 전에 남성은 의식을 회복했고, 송 방호관은 구급대원에게 상황을 설명한 후 남성을 인계했다. 송 방호관은 20일 서울신문과 서면 인터뷰를 통해 “갑작스럽게 쓰러진 어르신을 보고 즉시 의식과 호흡을 확인한 뒤 심정지로 판단해 119에 신고하고 심폐소생술을 실시했다”며 “누군가의 소중한 가족이라는 생각에 한 순간도 지체할 수 없었고 귀한 생명을 지켜낼 수 있어 감사한 마음이 크다”고 밝혔다.

2020년 경호처에 들어온 송 방호관은 경비 업무를 담당하고 있다. 경호처는 신입 직원 교육에 응급 처지 과정을 포함하고 있으며, 전 직원을 대상으로 주기적으로 응급 처치 교육을 하고 있다고 한다.

송 방호관은 “평소 부서에서 반복적으로 받아온 응급 처치 교육과 훈련 덕분에 망설임 없이 몸이 먼저 반응할 수 있었다”며 “이번 일은 개인의 판단이라기보다 조직 차원의 체계적인 교육과 훈련의 결과라고 생각한다”고 했다.

박기석 기자
2026-01-21 23면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
