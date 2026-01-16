‘파친코’ 이민진 신작 ‘아메리칸 학원’ 9월 美서 출간

'파친코' 이민진 신작 '아메리칸 학원' 9월 美서 출간

임주형 기자
임주형 기자
입력 2026-01-16 00:53
수정 2026-01-16 00:53
소설 ‘파친코’의 작가 이민진의 새 소설이 오는 9월 미국에서 출간된다.

14일(현지시간) 미 출판사 해쳇북그룹에 따르면 이 작가의 세 번째 장편인 ‘아메리칸 학원’이 오는 9월 29일 북미 시장에 출간될 예정이다. 이는 2017년 소설 파친코를 출간한 뒤 9년 만에 내놓는 이 작가의 장편소설이다.

신간은 이 작가의 앞선 장편 ‘백만장자를 위한 공짜 음식’, ‘파친코’와 함께 ‘한국인 디아스포라 3부작’으로 불리고 있다. 출판사 측은 책 소개말에서 “이 작가는 아메리칸 학원에서 잊을 수 없는 파노라마 소설을 만들었다”며 “소설에서 조그마한 몸짓은 큰 파장을 일으킬 수 있고, 가족 및 기억의 유대는 뒤틀리고 닳지만 거의 끊어지지 않으며, 사랑하는 사람들과 심지어 낯선 이들을 위한 자기희생은 일종의 기도가 된다”고 설명했다.﻿

워싱턴 임주형 특파원
2026-01-16 31면
