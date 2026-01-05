‘47억원 참치’ 누가 사갔나...日 도요스시장 신년 첫 경매서 역대 최고가

이미지 확대 5일 일본 도쿄 도요스 시장에서 열린 연례 새해 첫 참치 경매에서 초밥 체인점 스시 잔마이의 기요무라 기요시 대표가 최고가에 낙찰된 참치와 함께 포즈를 취하고 있다.

일본 최대 수산물 도매시장인 도쿄 도요스시장에서 열린 신년 첫 참치 경매에서 역대 최고가 기록이 새로 쓰였다.5일 NHK에 따르면 이날 경매에서 아오모리현 오마산 참다랑어(243㎏)가 5억 130만엔(약 47억원)에 낙찰됐다. 관련 기록이 남아 있는 1999년 이후 최고가다. 이는 종전 최고 기록이었던 2019년의 3억 3360만엔을 크게 웃돈다. 지난해 신년 첫 경매 최고 낙찰가 2억 700만엔과 비교하면 두 배를 훌쩍 넘는 수준이다.일본에서는 해마다 첫 개장일에 생참치와 냉동참치를 경매에 부치는데 새해 ‘첫 참치’를 길조로 여겨 치열한 가격 경쟁이 벌어진다. 한 해 경기 흐름과 소비 심리를 가늠하는 상징적 행사로도 꼽힌다.올해 최고가 참다랑어의 낙찰자는 초밥 체인 ‘스시 잔마이’를 운영하는 기요무라였다. 기요무라 기요시 대표는 “참치를 보는 순간 갖고 싶었다”며 “많은 분이 이 참치를 드시고 올해 힘을 냈으면 한다”고 말했다. 해당 참치는 스시 잔마이 쓰키지 본점에서 해체돼 이날부터 판매된다. 가격은 기존 참치와 같다.