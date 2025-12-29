뉴진스 하니 잡고 다니엘과 이별한 어도어

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

뉴진스 하니 잡고 다니엘과 이별한 어도어

이은주 기자
이은주 기자
입력 2025-12-29 23:59
수정 2025-12-29 23:59
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

“민희진·다니엘에 법적 책임 물을 것
민지와 이해 넓히기 위해 논의 지속”

이미지 확대
걸그룹 뉴진스 멤버 하니(왼쪽)와 다니엘
걸그룹 뉴진스 멤버 하니(왼쪽)와 다니엘


걸그룹 뉴진스 멤버 하니는 소속사 어도어에 복귀하기로 했지만 다니엘은 계약 해지 통보를 받았다.

어도어는 29일 “하니는 법원의 판결을 존중해 어도어와 함께하기로 결정했다”면서 “다니엘의 경우 뉴진스 멤버이자 어도어 소속 아티스트로 함께 하기 어렵다고 판단하여 금일 전속계약 해지를 통보했다”고 밝혔다. 그러면서 어도어는 “이번 분쟁 상황을 초래하고 뉴진스 이탈과 복귀 지연에 중대한 책임이 있는 다니엘 가족 1인과 민희진 전 대표에 대해 법적 책임을 물을 예정”이라고 덧붙였다.

뉴진스 멤버들은 하이브와 갈등 끝에 해임된 민 전 대표의 복귀를 요구했으나 받아들여지지 않자 지난해 11월 전속계약 위반을 이유로 계약이 끝났다고 주장했다. 이에 대해 어도어는 전속계약 유효확인 소송을 제기했고 법원은 1심에서 어도어의 손을 들어줬다.

이후 뉴진스 멤버 해린과 혜인은 지난달 소속사에 복귀 의사를 밝혔고 이어 하니와 민지, 다니엘도 복귀하겠다는 뜻을 전했다.

어도어는 현재 민지와는 논의를 이어가고 있다고 설명했다. 어도어는 “민지 역시 어도어와 대화를 나누고 있으며 상호 간의 이해를 넓히기 위한 논의를 지속해 이어가고 있다”고 밝혔다.
이은주 기자
2025-12-30 32면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
어도어가 다니엘과의 전속계약을 해지한 이유는?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
탈모약에 대한 건강보험 적용 어떻게 생각하시나요?
이재명 대통령이 보건복지부 업무보고에서 “탈모는 생존의 문제”라며 보건복지부에 탈모 치료제 건강보험 적용을 검토하라고 지시했다. 대통령의 발언을 계기로 탈모를 질병으로 볼 것인지, 미용의 영역으로 볼 것인지를 둘러싼 논쟁이 정치권과 의료계, 온라인 커뮤니티로 빠르게 확산하고 있다. 당신의 생각은?
1. 건강보험 적용이 돼야한다.
2. 건강보험 적용을 해선 안된다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로