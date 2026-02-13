‘43억 횡령’ 황정음, 46억에 산 이태원 집 가압류 당했다

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

‘43억 횡령’ 황정음, 46억에 산 이태원 집 가압류 당했다

김소라 기자
김소라 기자
입력 2026-02-13 16:07
수정 2026-02-13 16:07
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

전 소속사, 2억 8200만원 청구

이미지 확대
법원 나오는 황정음
법원 나오는 황정음 특정경제범죄 가중 처벌 등에 관한 법률 위반(횡령) 혐의로 기소된 배우 황정음이 25일 집행유예를 선고받고 제주지방법원을 나오고 있다. 2025.9.25 연합뉴스


자신이 운영하는 1인 기획사의 자금 43억원을 횡령한 혐의로 징역형의 집행유예를 선고받은 배우 황정음(41)씨의 고급 단독주택이 전 소속사에 의해 가압류됐다.

황씨의 전 소속사 와이원엔터테인먼트는 13일 “현재 진행 중인 법적 절차와 관련해 법원의 결정을 존중한다”며 “향후에도 관련 절차에 따라 성실히 대응하겠다”고 밝혔다.

가압류된 황씨의 단독주택은 서울 용산구 이태원동에 있으며, 전 남편과 이혼 조정 중이던 2020년 46억원에 매입한 것으로 알려졌다. 그는 자신의 소셜미디어(SNS)와 방송 등을 통해 이혼 후 단독주택에서 두 아들을 키우며 사는 일상을 공개했다.

앞서 스포티비뉴스는 와이원엔터테인먼트가 최근 황씨가 소유한 이태원의 단독주택 토지와 건물에 가압류를 신청했으며, 서울중앙지법이 지난 10일 가압류를 결정했다고 보도했다. 청구 금액은 2억 8200만원으로 알려졌다.

이미지 확대
배우 황정음의 서울 용산구 이태원 단독주택. 자료 : SBS Plus
배우 황정음의 서울 용산구 이태원 단독주택. 자료 : SBS Plus


황씨는 자신이 속했던 소속사 외에 1인 기획사를 만들어 활동하며 공금을 횡령한 혐의로 지난해 9월 제주지방법원으로부터 징역 2년에 집행유예 4년을 선고받았다.

그는 2022년 가족회사 명의로 8억원을 대출받은 뒤 이 중 7억원을 개인 계좌로 빼내 가상화폐에 투자한 것을 시작으로 그해 12월까지 회삿돈 43억 4000여만원을 횡령한 혐의로 재판에 넘겨졌다.

조사 결과 황씨는 횡령한 돈 중 42억원을 가상화폐에 투자했으며, 나머지는 자신에게 부과된 재산세와 지방세를 카드로 내는 데 쓴 것으로 드러났다.

그는 재판에서 자신의 혐의를 모두 인정하고 지난해 6월까지 횡령했던 회삿돈을 전액 변제했다.

황씨에 대한 1심 선고가 이뤄진 지 2개월 만인 지난해 11월 와이원엔터테인먼트는 황씨에게 전속계약 해지를 통보했다.
김소라 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
황정음이 횡령한 회삿돈의 주된 용도는?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
결혼식 생략? '노웨딩'에 대한 여러분 생각은?
비용 문제 등으로 결혼식을 생략하는 사람들이 늘고 있다. 노웨딩에 대한 여러분은 생각은?
1. 결혼식 굳이 안해도 된다.
2. 결혼식 꼭 해야 한다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로