하나금융 ‘연 18만원 할인’ 시니어 카드 출시

대한노인회와 업무협약 체결

연금 연계 금융상품·정보 제공

이미지 확대 24일 서울 중구 대한노인회 태평청사에서 열린 ‘고령사회를 선도하는 시니어 금융생활을 위한 대한노인회·하나금융그룹 업무 협약식’에서 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 성영수 하나카드 사장, 이호성 하나은행장, 함영주 하나금융 회장, 이중근 대한노인회장, 이석현 대한노인회 상임부회장, 이용섭 대한노인회 혁신위원장.

하나금융 제공

2025-12-26 32면

하나금융지주가 사단법인 대한노인회와 손잡고 고령사회에 선제 대응하는 차원에서 시니어 금융 지원을 강화한다.하나금융은 전날 대한노인회와 시니어 세대 금융 생활 지원을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 25일 밝혔다. 이번 협약에 따라 대한노인회 회원 전용 제휴카드를 출시하고, 공적연금과 연계한 맞춤형 금융상품과 금융 상담·정보 제공을 확대한다.대한노인회 회원 전용 제휴카드는 신용카드 이용 시 월 최대 1만 5000원·연간 최대 18만원, 체크카드의 경우 월 최대 5000원·연간 최대 6만원의 할인 혜택을 제공한다. 공적연금 수급 계좌를 하나은행으로 지정하면 최대 5만원의 캐시백을 받을 수 있다. 하나금융은 ‘내집연금’ 등 시니어 맞춤형 금융 솔루션과 금융 설명회도 운영할 계획이다.