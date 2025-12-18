“일본 멸망 미리 조문” 안중근 유묵 첫 공개

20일부터 경기도박물관 특별전
안중근 의사의 유묵 ‘장탄일성 선조일본’.
경기도가 광복 80주년을 맞아 국보급 가치를 가진 안중근 의사의 유묵 ‘장탄일성 선조일본(長歎一聲 先弔日本)’을 대중에 처음 공개한다.
경기도는 오는 20일부터 내년 4월 5일까지 경기도박물관에서 안 의사를 조명하는 특별전 ‘동양지사, 안중근-통일이 독립이다’를 연다고 17일 밝혔다. ‘유묵(遺墨)’은 사람이 살아 있을 때 남겨 놓은 글씨나 그림, 특히 붓글씨를 말하는데, 보통 역사적으로 중요한 인물의 필적이다.
‘장탄일성 선조일본’은 ‘큰 소리로 길게 탄식하며, 일본의 멸망을 미리 조문한다’는 뜻이다. 안 의사가 일본제국 관동도독부(여순감옥과 재판부 관장)의 고위 관료에게 건넨 작품으로, 이후 그 관료의 후손이 보관해 왔다. 죽음을 앞두고도 흔들림 없었던 안 의사의 기개와 역사관, 세계관이 담긴 것으로 평가받고 있다.
경기도는 일본 소장자와 협상을 벌인 끝에 ‘장탄일성 선조일본’을 국내로 들여오는데 성공했다. 김동연 경기도지사는 지난 광복절 경축사에서 “안 의사의 또 다른 유묵인 ‘독립(獨立)’도 조국의 품으로 귀환시키겠다”라고 밝힌 바 있다. ‘독립’은 뤼순 감옥에서 안 의사가 직접 써서 일본인 간수에게 건넨 것이다.
