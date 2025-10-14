성베드로 대성당 제단에 ‘소변 테러’… “교황 큰 충격”

방금 들어온 뉴스

성베드로 대성당 제단에 ‘소변 테러’… “교황 큰 충격”

최영권 기자
최영권 기자
입력 2025-10-14 00:19
수정 2025-10-14 00:19
고해의 제단 올라간 정신장애 남성
수백명 신자·관광객 앞 만행 저질러

지난 10일(현지시간) 바티칸 성베드로 대성당 고해의 제단에서 한 남성이 소변을 보다 경비 요원의 제지를 받고 있다. X 캡처
지난 10일(현지시간) 바티칸 성베드로 대성당 고해의 제단에서 한 남성이 소변을 보다 경비 요원의 제지를 받고 있다.
X 캡처


가톨릭의 심장으로 통하는 바티칸의 성베드로 대성당에서 한 남성이 관광객들이 지켜보는 가운데 제단 위에서 소변을 보는 사건이 발생해 레오 14세 교황이 큰 충격에 빠졌다.

13일(현지시간) 이탈리아 일간지 코리에레 델라 세라에 따르면 지난 10일 오전 9시 30분쯤 한 남성이 성베드로 대성당 내부에 있는 고해의 제단 위에 올라 소변을 보는 기괴한 사건이 발생했다. 이 남성은 베르니니의 웅장한 캐노피 아래에 있는 회전식 출입 통제 장치를 넘어간 뒤 경찰 눈을 피해 제단에 올라간 다음 아무런 제지 없이 바지를 내리고 소변을 보며 제단을 더럽혔다. 성당에 상주하던 사복 경찰이 급히 그를 제단에서 끌어내렸으나 이미 제단은 훼손된 뒤였다.

소셜미디어(SNS)에 퍼진 영상을 보면 해당 남성은 수백명의 신자들과 관광객이 지켜보는 가운데 제단 위에서 버젓이 바지를 내린 채 소변을 봤다. 이에 경찰이 남성을 끌어내리려고 시도했으나 남성은 힘을 주며 버텼다. 경찰 한 명이 추가로 투입돼 제지하자 남성은 엉거주춤 바지춤을 추켜올리며 제단에서 내려왔다.

마테오 브루니 바티칸 대변인은 이탈리아 안사통신에 보낸 성명에서 “해당 남성은 중증의 정신장애를 가진 사람으로, 바티칸 경찰에 구금된 뒤 이탈리아 당국의 처분에 맡겨졌다”고 밝혔다. 일간지 일 템포는 “레오 14세 교황은 이번 사건을 보고받은 뒤 큰 충격을 받았다”면서 “교황이 성베드로 대성당 내부 보안 체계의 효율성을 직접 점검하길 원할 가능성도 배제할 수 없다”고 보도했다.

성베드로 대성당 방문객이 제단을 훼손한 것은 이번이 처음은 아니다. 지난 2월에는 한 루마니아계 남성이 제단 위로 올라가 촛대 6개를 바닥에 내던지는 사건이 발생했다. 2023년 6월에는 한 폴란드 남성이 옷을 벗은 채 제단 위로 올라가는 일도 있었다. 남성의 등에는 “우크라이나의 아이들을 구하라”라는 문구가 적혀 있었던 것으로 알려졌다.
최영권 기자
2025-10-14 31면
