[김동완의 오늘의 운세] 2026년 3월 18일

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48년생 : 독선으로 인한 괴로움이 있을 수 있다.60년생 : 크게 발전하는 운세다.72년생 : 어려운 일도 쉽게 해결된다.84년생 : 근심이 눈 녹듯 사라진다.96년생 : 운이 상승하는 시기다.49년생 : 당황할 일이 생겨 분실물이 발생할 수 있다.61년생 : 과격하게 나가다 어려움을 겪을 수 있다.73년생 : 행동을 신중히 해야 큰 이득이 있다.85년생 : 마음이 편안하다.97년생 : 동업은 불리하니 신중하게 대처하는 게 좋다.호랑이50년생 : 운이 상승하는 시기다.62년생 : 너무 일을 벌이지 않는 게 좋다.74년생 : 당신만 바쁘고 바쁘다.86년생 : 친한 사람이 시비를 걸 수 있다.98년생 : 타인의 말을 경청하는 것이 길하다.토끼51년생 : 하루가 짧다.63년생 : 친한 사람과 함께 하는 게 좋다.75년생 : 조금만 더 노력하면 좋은 일이 있다.87년생 : 바쁜 만큼 실속도 있다.99년생 : 피로가 누적된다.52년생 : 상대 의견을 존중하는 게 좋다.64년생 : 의심하지 말고 소신껏 행동하는 게 좋다.76년생 : 좋은 일이 시작되기 시작한다.88년생 : 크게 발전하는 운세다.00년생 : 희망의 미래가 보인다.53년생 : 마음의 여유를 가지는 게 좋다.65년생 : 경솔한 행동은 삼가는 게 좋다.77년생 : 신경 쓰던 일이 잘 해결된다.89년생 : 자신을 내세우면 외톨이가 되기 쉽다.01년생 : 정신을 차리면 좋은 운이 있다.54년생 : 일이 순조롭다.66년생 : 재물을 얻으니 만족한다.78년생 : 마음에 상처를 받을 수 있다.90년생 : 새로운 일이 잘 이루어진다.02년생 : 작은 것에 만족하는 게 좋다.43년생 : 근심은 없어지고 기쁨만 찾아든다.55년생 : 귀인이 와서 도움을 준다.67년생 : 사람마다 우러러본다.79년생 : 이동운은 좋지 않다.91년생 : 적극적으로 행동하는 게 좋다.원숭이44년생 : 기쁜 소식이 있다.56년생 : 무리한 행동은 삼가는 게 좋다.68년생 : 새로운 일이 다가온다.80년생 : 이성과 즐거운 하루를 보낸다.92년생 : 마음을 다스리는 게 좋다.45년생 : 즐거운 일이 생긴다.57년생 : 일이 꼬여 고전하게 될 수 있다.69년생 : 사소한 일로 다툴 수 있다.81년생 : 이 기회를 놓치지 않는 게 좋다.93년생 : 시비는 참는 게 최선이다.46년생 : 운이 점차 좋아진다.58년생 : 생각보다 일이 잘 성사된다.70년생 : 웃어른을 공경하는 게 좋다.82년생 : 새로운 사람을 만나 즐거운 한때를 보낸다.94년생 : 의견을 관철하기 힘들다.돼지47년생 : 여행을 가는 것도 좋겠다.59년생 : 뜻밖의 소식을 듣는다.71년생 : 드디어 소망한 것을 이룬다.83년생 : 능력을 인정받는다.95년생 : 우연한 기회에 이득이 있다.