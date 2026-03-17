[사설] 공천 혼돈 점입가경… 張, 이쯤 되면 대승적 거취 결단할 때

이미지 확대 오세훈 서울시장이 17일 서울시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 지방선거 공천 신청 입장을 밝힌 후 인사하고 있다. 장동혁 대표의 ‘절윤’ 회피에 반발해 후보 등록을 미뤄온 오 시장은 “선당후사의 정신으로 등록을 한다“고 말했다.

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 오세훈 서울시장이 17일 서울시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 지방선거 공천 신청 입장을 밝힌 후 인사하고 있다. 장동혁 대표의 ‘절윤’ 회피에 반발해 후보 등록을 미뤄온 오 시장은 “선당후사의 정신으로 등록을 한다“고 말했다.

연합뉴스

2026-03-18 27면

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6·3 지방선거를 앞두고 국민의힘의 후보 공천이 내홍을 거듭하며 점입가경이다. 장동혁 대표의 ‘절윤’(윤석열과의 절연) 회피 논란이 이어지는 가운데 이정현 공천관리위원장이 ‘혁신 공천’이라며 현역 단체장·중진 의원을 겨냥해 컷오프(공천 배제)에 나서자 반발이 거세다. 장 대표에게 반기를 들며 서울시장 후보 신청을 미뤄 온 오세훈 시장은 결국 후보로 등록하면서도 장 대표 등 지도부의 무책임을 거듭 비판했다. 장 대표가 결자해지하지 않고는 국민의힘의 선거 참패는 불 보듯 뻔하다.사퇴 의사를 밝혔다가 전권을 약속받고 복귀한 이 위원장은 그제 김영환 충북지사를 컷오프했다. 부산시장 공천에서는 박형준 시장을 컷오프하고 초선인 주진우 의원을 단수 공천하는 방안을 논의했으나 공관위 내부에서도 반대해 파행했다. 주 의원조차 경선을 요구하며 논란이 확산되자 공관위는 결국 어제 경선을 치르겠다고 발표했다. 김 지사도 컷오프에 불복하며 가처분 신청 등 모든 법적 조치를 하겠다고 맞섰다. 선거가 코앞인데 도무지 납득할 수 없는 난맥상을 이어 간다.텃밭 대구에서도 현역 중진 의원 전원을 컷오프한다는 방침이 알려지자 해당 지역 의원들은 “민주당에 대구시장을 상납하는 것”이라며 반발한다. 당 지지율이 최악인 상황에서 원칙과 전략 없는 공천으로 내홍만 키운 셈이다.후보 등록을 두 차례나 미룬 오 시장도 어제 가까스로 등록했다. 이 역시 정상적 상황이라고 할 수 없다. 오 시장은 어제도 기자회견을 열어 장 대표와 지도부가 변화 의지를 보여 주지 않는 데다 극우 유튜버들과도 절연하지 못한다고 직격했다. 그러면서 장 대표에게 혁신형 선거대책위원회 구성을 요구하고 있다. 억지소리로 들리지 않는다.‘장동혁 간판’으로는 해 보나 마나 한 선거라는 전망이 기정사실로 굳어지고 있다. 혁신을 보여 줄 시간조차 이제 없다. 남아 있는 환골탈태 극약처방은 장 대표와 지도부의 대승적 거취 결단뿐이다.