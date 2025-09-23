中 ‘우한 실상 폭로’ 장잔 또 징역 4년형

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

中 ‘우한 실상 폭로’ 장잔 또 징역 4년형

윤창수 기자
윤창수 기자
입력 2025-09-23 02:14
수정 2025-09-23 02:14
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

법원 “국가 이미지 심각 훼손”

이미지 확대
시민 기자 장잔
시민 기자 장잔


중국 우한에서 코로나19가 창궐할 당시 실상을 알렸던 시민 기자 장잔(42)이 지난 19일 허위 정보 유포 혐의로 4년형을 재선고받은 사실이 뒤늦게 알려졌다.

로이터 통신은 22일 장잔이 코로나19 당시 환자들로 꽉 찬 병원과 텅 빈 거리 등 우한의 실상을 외부에 알렸다가 분란을 일으켰다는 이유로 4년간 수감된 이후 다시 4년형을 선고받았다고 전했다. 그는 지난 5월 석방됐으나 노동 인권 운동가 장판청을 지원하기 위해 간쑤성에 갔다가 지난달 다시 구금돼 비공개 재판을 받았다. 중국 상하이 법원은 그의 재수감을 판결하며 “국가 이미지를 심각하게 훼손하는 허위 정보를 유포하여 공공질서에 심각한 혼란을 일으켰다”면서 4년 전과 똑같은 이유를 들었다.

전직 변호사인 장잔은 2020년 초 중국에서 처음으로 코로나19가 창궐했던 우한 지역을 찾아가 팬데믹 시작과 함께 중국 정부의 대응 관련 영상을 엑스(X), 유튜브, 위챗 등에 올려 중국 당국의 미움을 샀다. 그는 당시 “그들은 전염병 예방이라는 핑계로 우리를 가두며 자유를 제한한다”고 주장했다.﻿

윤창수 전문기자
2025-09-23 36면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
가수 유승준의 한국비자발급 허용에 대한 당신의 생각은?
가수 유승준이 한국 입국비자 발급을 거부한 처분을 취소해 달라며 낸 세 번째 소송에서도 승소했다. 다만 이전처럼 주로스앤젤레스(LA) 총영사관이 법원 판단을 따르지 않고 비자 발급을 거부할 경우 한국 입국은 여전히 어려울 수 있다. 유승준의 한국입국에 대한 당신의 생각은?
1. 허용해선 안된다
2. 이젠 허용해도 된다
3. 관심없다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로