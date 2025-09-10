“불났던 한글박물관 2028년 10월 재개관”

강정원 관장 기자간담회

이미지 확대 강정원 국립한글박물관장이 9일 서울 용산구의 한 식당에서 열린 기자간담회에서 박물관 화재 피해 복구 계획과 앞으로의 운영 방안에 관해 설명하고 있다.

뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 강정원 국립한글박물관장이 9일 서울 용산구의 한 식당에서 열린 기자간담회에서 박물관 화재 피해 복구 계획과 앞으로의 운영 방안에 관해 설명하고 있다.

뉴시스

2025-09-10 27면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

지난 2월 증축 공사 중 발생한 화재로 휴관 중인 국립한글박물관이 2028년 하반기 재개관한다.강정원(56) 국립한글박물관장은 9일 서울 용산구의 한 식당에서 열린 기자간담회에서 “정밀 안전진단 결과를 바탕으로 오는 10월 설계 착수, 내년 7월 착공, 2028년 10월 개관을 목표로 공사를 진행한다”며 “휴관 기간에도 전시와 연구, 교육 등 박물관 기능이 소홀하게 되지 않도록 노력하겠다”고 밝혔다.지난 2월 1일 발생한 불로 소장 유물과 인명 피해는 없었지만 약 13억원의 시설 피해를 입었다. 소장 유물 총 2만 5918건(8만 6796점)은 현재 국립민속박물관·국립중앙박물관·국립세계문자박물관에 나눠 관리 중이다. 직원들도 민속박물관, 중앙박물관, 국립중앙도서관 등으로 흩어져 업무를 보고 있다.화재 이후 진행된 정밀 안전진단 결과 3층 한글놀이터 천장 일부 구역의 철골보 교체 등 구조 보강 조치가 필요하다는 진단을 받았다. 또 수장고 5분의1 규모(102㎡)에서 바닥이 일부 일어나거나 곰팡이가 피는 등의 피해가 발생했다.전체 공사에는 175억원의 경비가 소요될 것으로 추산됐다. 강 관장은 “(피해에 대해) 손해배상이나 (업체에 대한) 법적 대응 검토도 하고 있다”고 말했다.한글박물관은 공사 기간에도 문화체육관광부 소속 다른 박물관과 공공기관 공간을 활용한 전시·교육 등을 통해 기능을 유지할 계획이다. 내년 훈민정음 반포 580돌, 한글날 100주년, 훈맹정음 100주년을 맞아 다양한 기념행사와 특별전이 예정돼 있지만 한글박물관이 아닌 다른 박물관에서 열리게 된다.