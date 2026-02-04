[김동완의 오늘의 운세] 2026년 2월 4일

방금 들어온 뉴스

[김동완의 오늘의 운세] 2026년 2월 4일

입력 2026-02-04 01:08
수정 2026-02-04 01:08
48년생 : 기쁜 일도 천천히 누리면 오래간다.

60년생 : 말에 너무 휘둘리지 않으면 편안해진다.

72년생 : 가족과의 시간이 마음을 든든히 지켜준다.

84년생 : 바깥 활동이 기분 전환에 큰 도움이 된다.

96년생 : 기다리던 소식이 조금씩 다가오고 있다.



49년생 : 전반적으로 순조로워 마음이 한결 가볍다.

61년생 : 타인의 의견을 존중하면 관계가 부드러워진다.

73년생 : 일의 흐름에 행운이 더해지는 날이다.

85년생 : 금전 면에서 안정감을 느끼게 된다.

97년생 : 문서나 계약에 좋은 소식이 스며든다.

호랑이

50년생 : 오래된 인연일수록 소중히 대하라.

62년생 : 작은 이득이 쌓여 만족스러운 하루가 된다.

74년생 : 신념을 지키면 주변의 신뢰도 깊어진다.

86년생 : 서두르지 않으면 실수를 줄일 수 있다.

98년생 : 오늘 하루가 특별한 기억으로 남을 수 있다.

토끼

51년생 : 과로를 피하고 몸을 먼저 챙겨라.

63년생 : 준비한 일은 무리 없이 성사될 가능성이 크다.

75년생 : 부탁은 부담되지 않는 만큼만 들어줘라.

87년생 : 바라던 목표가 조금씩 눈앞에 다가온다.

99년생 : 마음이 울적하면 쉬며 스스로를 돌봐라.



52년생 : 다시 살펴보면 더 나은 선택이 보인다.

64년생 : 뜻밖의 기쁜 소식이 찾아올 수 있다.

76년생 : 오늘의 수고가 내일의 도약이 된다.

88년생 : 움직임이 적어도 마음은 차분히 안정을 찾는다.

00년생 : 변화가 와도 자연스럽게 흘려보내면 좋다.



53년생 : 욕심을 조금 덜면 길한 하루가 펼쳐진다.

65년생 : 대인 관계 속에서 중요한 깨달음을 얻는다.

77년생 : 반가운 소식이 찾아와 웃음이 번진다.

89년생 : 우연한 만남이 마음을 따뜻하게 해준다.

01년생 : 참고 기다리면 원하는 방향이 보인다.



54년생 : 그간의 수고에 합당한 보람이 찾아온다.

66년생 : 손실은 주변을 살피면 충분히 줄일 수 있다.

78년생 : 집안에 경사가 겹쳐 웃음이 번질 수 있다.

90년생 : 바깥 활동이 좋은 기운을 불러온다.

02년생 : 간절한 바람에 힘이 실리는 흐름이다.



43년생 : 시비는 피하고 한 번 더 웃어넘겨라.

55년생 : 서서히 밝은 전망이 보이기 시작한다.

67년생 : 계획대로 흘러가지 않아도 결국 맞춰진다.

79년생 : 차분한 행동이 좋은 결과를 이끌어낸다.

91년생 : 가족의 응원이 큰 힘이 되어주는 날.

원숭이

44년생 : 양보와 타협이 관계를 한층 편안하게 한다.

56년생 : 소득이 적어도 안정감을 느끼게 된다.

68년생 : 금전 운이 은근히 도와주는 날.

80년생 : 큰 걱정 없이 무난하게 지나갈 수 있다.

92년생 : 충분히 기다리면 원하는 방향으로 흐른다.



45년생 : 마음의 안정을 위해 휴식을 가져라.

57년생 : 서두르지 않으면 원하는 흐름이 찾아온다.

69년생 : 도와주는 손길이 있어 든든한 하루.

81년생 : 양보와 인내가 관계를 부드럽게 만든다.

93년생 : 힘들면 가까운 이에게 기대어라.



46년생 : 집안에 반가운 일이 생길 수 있다.

58년생 : 당장의 어려움도 곧 풀릴 기미가 보인다.

70년생 : 답답함이 서서히 풀리는 흐름이다.

82년생 : 성급한 판단보다 여유 있는 검토가 좋다.

94년생 : 순리대로 하면 자연스레 길이 열린다.

돼지

47년생 : 안전을 먼저 생각하면 마음이 편안해진다.

59년생 : 지금 가진 것에 만족할 때 안정이 깊어진다.

71년생 : 가족과 함께하는 시간이 큰 기쁨이 된다.

83년생 : 전반적으로 순조로워 마음이 밝아진다.

95년생 : 작은 이익이 모여 만족을 가져다준다.
